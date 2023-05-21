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Hizbullah, Lübnan'ın güneyinde askeri tatbikat yaptı

Hizbullah, Lübnan'ın güneyinde askeri tatbikat yaptı

Lübnan'daki Hizbullah, ülkenin güneyinde yer alan İsrail sınırına yakın Nebatiye şehrinde askeri tatbikat gerçekleştirdi.

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Hizbullah'ın etkin olduğu Nebatiye'nin Er-Reyhan bölgesindeki dağlık bir alanda gerçekleştirilen tatbikatta, çok sayıda hafif ve ağır silah kullanıldı.

Yoğun güvenlik önlemleri alınan ve çok sayıda gazetecinin katıldığı tatbikatta, Hizbullah militanları silahlarla İsrail bayraklı hedefleri vurdu.

Tatbikatta ayrıca ağır topçu atışlarıyla Lübnan dağları hedef alınırken, Hizbullah'a ait insansız hava araçları da kullanıldı.

Hizbullah Yürütme Konseyi Başkanı Haşim Safiyuddin, tatbikatın "Kudüs'ü savunan direniş cephesinin her zaman hazır olduğu mesajını taşıdığını" söyledi.


Lübnan Hizbullahı, Şiilerin yoğunlukta yaşadığı ülkenin güneyindeki bölgelerde hem askeri hem siyasi nüfuza sahip.

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