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Adana'da 4.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Adana'da 4.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Adana'da saat 15.46'da 4,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin merkezden ziyade ilçelerde hissedildiği açıklandı.

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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Adana'nın Saimbeyli ilçesi olan 4,9 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremin 6,67 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.

Vatandaşlar tedirginlik yaşayarak sokağa çıktı. Vatandaşlar birden sallanmaya başlanınca korkup sokağa çıktıklarını söyledi.

Adana valisinden açıklama

Adana Valisi Süleyman Elban, AA muhabirine, deprem nedeniyle vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini ileterek, "Şu ana kadar bildirilen bir olumsuzluk yok, taramalarımız sürüyor." dedi.

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