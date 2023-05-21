Tom Odell, yeniden İstanbul'a konser vermeye geliyor

Geçen yıl İstanbul'da sahne alan İngiliz şarkıcı ve söz yazarı Tom Odell, hayranlarının yoğun isteği üzerine bu yıl yeniden Türkiye'de konser verecek.

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Odell, Epifoni ile Kod müzik ortak organizasyonu ve Radyo Eksen medya sponsorluğunda 24 Haziran'da Maximum Uniq Açıkhava'da sahne alacak.

Odell'den önce sahnede İstanbullu indie-elektronik grubu Hedonutopia ile rap trap sanatçılarından Mavi, alt grup olarak konser verecek.

Elton John, Leonard Cohen ve Bob Dylan gibi müzisyenlerden ilham alan ve "Another Love" şarkısıyla üne kavuşan Odell, duygusal ve romantik melodilerin ağırlıkta olduğu ilk albümü "Long Way Down"ı 2013'te çıkardı.

İlk albümüyle BRIT Ödülleri'ne layık görülen 32 yaşındaki sanatçı, şimdiye kadar 5 stüdyo albümü ve 20'nin üzerinde tekli piyasaya sürdü.

Odell en son geçen yılın temmuzunda Ankara ve İstanbul'da hayranlarıyla bir araya geldi.