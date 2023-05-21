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Eskişehir ve Kütahya için ‘Sarı’ kodlu uyarı verildi!

Eskişehir ve Kütahya için ‘Sarı’ kodlu uyarı verildi!

Meteoroloji 3. Bölge Müdürlüğü Eskişehir ve Kütahya için ‘Sarı’ kodlu kuvvetli yağış uyarısı yaparken, ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, ani kuvvetli rüzgar, kısa süreli fırtına ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı tedbirli olunması gerektiğini belirtti.

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Eskişehir Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi yayımladığı ‘Sarı’ kodlu uyarısında, yarın hava durumunun Eskişehir ve Kütahya çevrelerinde gök gürültülü sağanak yağışlı ve yerel olarak kuvvetli olacağını belirtti.

Yağışların etkili olması beklendiği için uyarılarda bulunan Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi; ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, ani kuvvetli rüzgar, kısa süreli fırtına ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiğini belirtti.

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