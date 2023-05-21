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Alanya Uluslararası Açık Su Yüzme Yarışları yapıldı

Alanya Uluslararası Açık Su Yüzme Yarışları yapıldı

Türkiye Yüzme Federasyonu tarafından Alanya’nın ev sahipliği ile düzenlenen 2023 Mehmet Bedrettin Arısoy Sezonu Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı Alanya Uluslararası Açık Su Yüzme Yarışları 300 sporcunun katılımıyla yapıldı.

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Galip Dere Plajı’nda yapılan yarışlarda sporcular; bin 500 metre, 3 bin metre ve 5 bin metre serbest yüzdüler. Genel klasman 5 bin metre serbest yüzme kadınlarda birinci 1:17:18 süre ile Özlem Ör, ikinci 1:22:24 süre ile Elif Delve Başer Can ve üçüncü 1:22:58.00 süre ile Viktoriya Üçüncü oldu. Genel klasman 5 bin metre serbest yüzme erkeklerde ise birinci 1:12:21 süre Emre Öztürk, ikinci 1:13:41 süre ile Aleksandr Kudükov ve üçüncü 1:14:40 süre ile Özkan Dizar oldu.

Dereceye giren sporcular madalyalarını, Alanya Gençlik Spor Müdürü Emre Kıldırgıcı ve Türkiye Yüzme Federasyonu yetkilileri tarafından aldı.

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