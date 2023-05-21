Sakarya'da işçi servisinin çarptığı elektrikli bisikletteki çocuk hayatını kaybetti

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde elektrikli bisikletiyle yolun karşısına geçmeye çalışan çocuk, işçi servisi aracının çarpması sonucu yaşamını yitirdi.

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Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde elektrikli bisikletiyle yolun karşısına geçmeye çalışan çocuk, işçi servisi aracının çarpması sonucu yaşamını yitirdi.

Tekeler Mahallesi'nde dün akşam saatlerinde çevre yolunda elektrikli bisikletiyle yolun karşısına geçmeye çalışan Ali Hamza S'ye (15), sürücüsünün kimliği ve plakası öğrenilemeyen işçi servisi çarptı.

Ağır yaralanan çocuk, sağlık ekiplerince Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Amatör lig takımlarından Sakarya Futbol Kulübü'nde kalecilik yaptığı öğrenilen Ali Hamza S, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Cenaze, Kaynarca ilçesine bağlı Kızılcaali Mahallesi'ndeki Ahmetler Camisi'nde öğle vakti kılınan namazın ardından mahalle mezarlığında toprağa verildi.

Kulübün sosyal medya hesabından yayımlanan taziye mesajında, "Ailesinin, arkadaşlarının, kulübümüzün, spor camiasının başı sağ olsun, mekanı cennet olsun inşallah. Seni unutmayacağız evlat." ifadesine yer verildi.