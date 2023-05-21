Almanya'da soruşturma! İki muhalif Rus gazeteci zehirlenmişti!

Almanya'da iki muhalif Rus gazetecinin bir etkinlikte zehirlendiklerine yönelik şüphe nedeniyle soruşturma başlatıldığı bildirildi.

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Alman medyasında yer alan haberlerde, 29-30 Nisan'da Berlin'de Rus iş adamı Mihail Hodorkovski'nin konuşmacı olduğu bir konferansa katılan ABD merkezli Özgür Rusya Vakfının başkanı Natalia Arno ve diğer bir gazeteci kadının zehirlenme belirtisi nedeniyle hastaneye gittikleri belirtildi.

Söz konusu iki kadın gazetecinin garip semptomlar, akut bir ağrı ve uyuşukluk hissine sahip oldukları için hastaneye gittikleri ifade edildi.

Rus haber portalı Agentstvo'nun haberine de atıf yapılarak iki kadının sinir gazı ile zehirlendiklerinden şüphelendikleri kaydedildi.

Arno'nun ABD'ye döndüğünde sosyal medya hesabından konuyla ilgili Federal Soruşturma Bürosu (FBI) tarafından yürütülen soruşturmalara atıfta bulunduğu öğrenildi.

Ancak ABD makamlarının iki kadının Berlin'deki konferans öncesinde zehirlenmiş olabileceklerine yönelik araştırmalarını sürdürdüklerine işaret edildi.

Alman polisinin de açılan soruşturmaları doğruladığı ancak detay vermekten kaçındığı belirtildi.