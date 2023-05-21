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İsviçre'de Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci turuna seçmenin yoğun ilgisi sürüyor

İsviçre'de Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci turuna seçmenin yoğun ilgisi sürüyor

İsviçre'deki Türk vatandaşlarının, Türkiye'de 28 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci turu dolayısıyla devam eden oylamaya yoğun ilgisi sürüyor.

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Türkiye'nin Bern Büyükelçiliği ile Zürih ve Cenevre başkonsolosluklarında dün kurulan sandıklarda oy kullanma işlemi devam ediyor.

İsviçre'de yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı seçmenler, oy kullanma işlemine yoğun şekilde katılıyor. Oy kullanmak için kurulan alanların önünde zaman zaman kuyrukların oluştuğu görülüyor.

Sandıkların kurulduğu binalar ve çevresinde güvenlik önlemleri alındı.

Seçmenler, 24 Mayıs'a kadar yerel saat ile 08.00 ile 22.00 saatleri arasında oy verebilecek.

14 Mayıs'taki Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri'nde, İsviçre'de kayıtlı 105 bin 802 seçmenden 60 bin 95'i oy kullanmıştı.

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