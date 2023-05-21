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Seçimde ikinci tur heyecanı! YSK, yurtdışında kullanılan oy sayısını açıkladı!

Seçimde ikinci tur heyecanı! YSK, yurtdışında kullanılan oy sayısını açıkladı!

Cumhurbaşkanı seçiminin 2. turu için Türkiye'nin dış temsilciliklerinde ve gümrük kapılarında oy verme işlemi başladı. Yüksek Seçim Kurulu (YSK) şu ana kadar kullanılan oy sayısını duyurdu.

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Yüksek Seçim Kurulundan edinilen bilgiye göre, şu ana kadar yurt dışındaki seçmenlerden, 850 bin 32'i yurt dışı temsilciliklerde, 42 bin 539'u gümrük kapılarında olmak üzere toplam 892 bin 571'i oy kullandı.

Yurt dışı temsilciliklerde oy verme işlemleri 24 Mayıs'ta sona erecek, gümrüklerde ise 28 Mayıs saat 17.00'ye kadar devam edecek.

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