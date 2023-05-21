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Futbol: Spor Toto Süper Lig

Futbol: Spor Toto Süper Lig

HangiKredi Ümraniyespor: 1 - MKE Ankaragücü: 1 (İlk yarı)

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Stat: Ümraniye Belediyesi Şehir

Hakemler: Mete Kalkavan, Serkan Ok, Erdem Bayık

HangiKredi Ümraniyespor: Berke Özer, Popov, Glumac, Epureanu, Mustafa Eser, Serkan Göksu, Sackey, Gheorghe, Onur Ayık, Sekidika, Umut Nayir

MKE Ankaragücü: Gökhan Akkan, Arda Kızıldağ, Kitsiou, Mujakic, Malcuit, Dokanovic, Taylan Antalyalı, Hanousek, Milson, Beridze, Sowe

Goller: Dk. 18 Malcuit (MKE Ankaragücü), Dk. 26 Umut Nayir (Penaltıdan) (HangiKredi Ümraniyespor)

Sarı kartlar: Dk. 7 Kitsiou, Dk. 20 Arda Kızıldağ (MKE Ankaragücü), Dk. 8 Glumac (HangiKredi Ümraniyespor)


İSTANBUL (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 35. haftasında oynanan HangiKredi Ümraniyespor-MKE Ankaragücü maçının ilk yarısı 1-1 berabere tamamlandı.

18. dakikada MKE Ankaragücü öne geçti. Beridze'nin ceza sahası dışı sağ çaprazdan kullandığı serbest atışta, Malcuit'in altıpasın önünde uzak direğe yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak filelerle buluştu: 0-1.

24. dakikada HangiKredi Ümraniyespor, VAR incelemesi sonucunda penaltı kazandı. Onur Ayık, ceza sahası içinde Mujakic'in müdahalesinin ardından yerde kaldı. VAR odasının uyarısı üzerine pozisyonu saha kenarındaki ekrandan izleyen maçın hakemi Mete Kalkavan, penaltı noktasını gösterdi.

26. dakikada penaltı atışını kullanan Umut Nayir, meşin yuvarlağı ağlara göndererek beraberliği sağladı: 1-1.

29. dakikada MKE Ankaragücü'nün kazandığı penaltı, VAR incelemesinin ardından iptal edildi. Ceza sahasının sağında Milson'un içeri çevirdiği top, Mustafa Eser'den sektikten sonra kale çizgisi civarında Dokanovic'in önünde kaldı. Bu oyuncunun uygun durumda yaptığı vuruşta meşin yuvarlak filelerle buluştu. Ancak hakem Mete Kalkavan, Mustafa Eser'in topa eliyle müdahale ettiği gerekçesiyle penaltı kararı verdi. Pozisyonu VAR ekranından izleyen hakem Kalkavan, penaltıyı iptal etti ve oyun hava atışıyla başladı. MKE Ankaragücü'nde teknik heyet ve futbolcular, Mete Kalkavan'ın bu kararına yoğun tepki gösterdi.

45+3. dakikada Milson'un ceza yayı içinden uzak köşeye çıkardığı şutta meşin yuvarlak direkten döndü.

Müsabakanın ilk yarısı, 1-1 beraberlikle tamamlandı.

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