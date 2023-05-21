Sabiha Gökçen Havalimanı'nda oy kullanma işlemi devam ediyor

Yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı vatandaşlar, dış hatlar terminalinin geliş ve gidiş katında yer alan sandıkların önünde yoğunluk oluşturduAbone ol
Sabiha Gökçen Havalimanı'nda, Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci turu için yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı vatandaşların oy verme işlemi sürüyor.
Yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı vatandaşlar, dış hatlar terminalinin geliş ve gidiş katında kurulan sandıkların önünde oy kullanabilmek için sıraya girdi.
Sandıklar önünde yoğunluk meydana gelirken pasaport ve kimliklerini ibraz eden vatandaşlar oylarını kabinlerde kullandı.
Sandık görevlileri, Sabiha Gökçen Havalimanı'nda yoğunluk nedeniyle oy kullanılamadığına yönelik sosyal medyada yer alan iddiaların doğru olmadığını belirtti.