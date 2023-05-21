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Samsun'un Çarşamba ilçesinde 3. Off-Road Yarışları

Samsun'un Çarşamba ilçesinde 3. Off-Road Yarışları

Çarşamba ilçesinde bu yıl Off-Road Yarışları'nın 3.'sü düzenlendi.

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Çarşamba Belediyesi ile Çarşamba Off-Road (ÇAR-OFF) Kulübü işbirliğinde yapılan yarışlar, Yeşilırmak Millet Bahçesi içindeki pistte gerçekleştirildi.

Start alanından hareket eden yarışçılar çamurlu parkurda ilerleyerek zorlu arazi koşullarını aşmaya çalıştı.

Çarşamba Belediye Başkanı Halit Doğan, yarışları geleneksel hale getirmeyi istediklerini ifade ederek, "Bundan sonraki yıllarda da inşallah geleneksel olarak bu yarışlarımızı yapmaya devam edeceğiz. 25 ilden bin 500'e yakın misafirimizi ilçemizde ağırladık. İlçemizin güzelliğini görmelerine vesile olduk. Belediye olarak spora ve sporcuya her zaman destek olduk. " ifadelerini kullandı.

ÇAR-OFF Başkanı Kerim Gülaçtı ise yarışlara 25 il ve 10 ilçeden katılım olduğunu ifade ederek, "Yaklaşık 100 araç sahamızda yarış halinde kıyasıya mücadele ediyorlar. Bugün adrenalinin kalbi Çarşamba'da atıyor. İnşallah bundan sonra da devam edecek. " dedi.

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