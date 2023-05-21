Defne'de Kılıçdaroğlu ile arasındaki oy farkını paylaşan Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ayrım yapmadık, yapmayacağız

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Hatay'da açıklamalarda bulundu. Kendisinin yüzde 8.5, Kılıçdaroğlu'nun 90.5 oranında oy aldığı Defne ilçesine 60 günde Defne Hastanesi'ni yaptıklarını ifade eden Erdoğan, "Ayrım yapmadık, yapmayacağız." dedi.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hatay'ın Antakya ilçesindeki konteyner kente gerçekleştirdiği ziyarette depremzedelere hitap etti. Erdoğan, "Kimseyi tercihlerinden ötürü aşağılamıyoruz. Hele hele depremde yakınlarını kaybetmiş kardeşlerimize ayrımcılık yapmak, onları kaldığı yerden kapı dışarı etmek aklımızın köşesinden geçmez" dedi.

"Ayrım yapmadık, yapmayacağız"

Erdoğan, 60 günde tamamlanan Defne Hastanesi'nin yapıldığı Defne'de kendisinin 8.5, Kılıçdaroğlu'nun ise 90.5 oy aldığını ifade etti ardından da "Biz burada mezhebi bir ayrım var diye bu işi yapmıyoruz. Burada yaşayan insan olduğuna göre talimatı verdik. Ayrım yapmadık, yapmayacağız. Erdoğan böyle tanındı böyle de tanınacak" dedi.

Erdoğan'ın açıklamasından satır başları...

Bizim için elbette sizin teveccühünüze mazhar olmak önemlidir. Hatay'ın sandığa gitmesi ve tercihini demokratik yollarla göstermesi çok önemlidir. Sandıktan çıkan iradenin başımızın üstünde yeri vardır. Şu anda alanımızda 30 bin kişi var. Biz 40 yıllık siyasi hayatımızda millet ile zıtlaşan biri olmadık. Zaman oldu biz Hatay'da 100 bin kişiyle miting yaptık.

"Kılıçdaroğlu ve onun ardından gidenler gibi..."

21 yıllık iktidarlarımız döneminde millete tepeden bakmadık. İnsanımızı tahkir etmedik, birleştirenlerden, kucaklaştıranlardan yana olduk. CHP genel başkanı ve onun ardından gidenler gibi milleti suçlamıyoruz.

"Aklımızın köşesinden geçmez"

Kimseyi tercihlerinden ötürü aşağılamıyoruz. Hele hele depremde yakınlarını kaybetmiş kardeşlerimize ayrımcılık yapmak, onları kaldığı yerden kapı dışarı etmek aklımızın köşesinden geçmez. Ülkeye ve millete hizmet yolculuğumuza devam ediyoruz. Kabahati seçmende aramak yerine kendimizi sorguluyoruz. Nerede kusurumuz varsa onu düzeltmeye çalışıyoruz.

"Devletiniz burada"

Ne diyorlardı? Size bir daha yardım göndermeyeceğiz. Kim diyor bunu? CHP'nin trolleri. Bunlar ne derse desin, devletiniz burada. AFAD burada seferberliğini yaptı. Burada kimseyi aç bırakmadı. Depremzedeleri bir an olsun yalnız bırakmadık. Asrın felaketi karşısında asrın dayanışmasını sergileyerek yaralarımızı süratle sarmaya başladık.

60 günde tamamlanan Defne Hastanesi: Biz arazi adamıyız, sizin bir eseriniz var mı?

Bu hastanenin temelini attığımızda muhalefet '3 ayda hastane mi yapılırmış' dedi. Biz kovid döneminde Atatürk Havalimanı'nda 3 ayda 1006 odalı Murat Dilmener hastanesini yaptık. Aynısını Anadolu yakasında Pakize Öz hastanesi'ni yaptık. Biz arazi adamıyız, çalışarak geliyoruz. 3 ayda bu nasıl olur diyenler, ya sizin hayatınızda bir eser var mı?

"Defne'de Erdoğan'a verilen oy yüzde 8.5, Bay Bay Kemal'e verilen oy 90.5"

"Herhangi bir sıkıntım olduğu için değil bir gerçeği ortaya koymak istiyorum. Defne'de Erdoğan'a verilen oy yüzde 8.5, Bay Bay Kemal'e verilen oy 90.5. Biz burada mezhebi bir ayrım var diye bu işi yapmıyoruz. Burada yaşayan insan olduğuna göre talimatı verdik. Çünkü biz yaradılanı yaradandan ötürü sevdik. Ayrım yapmadık. Bundan sonra da yapmayacağız. Erdoğan böyle tanındı böyle de tanınacak."

"14 Mayıs'ta yarım kalan işimizi 28 Mayıs'ta tamamlamamız gerekiyor"

Gabar'ı teröristlerden arındırmasak bu petrolü çıkarabilir miydik. Bu hafta sonuna kadar gümbür gümbür çalışıp pazar akşamını pazartesiye mutlu bir şekilde bağlayalım. Sizin derdiniz bizim de derdimiz sizin sevinciniz bizim de sevincimizdir. Sizin gündeminizde ne varsa bizim de gündemimizde o vardır. 28 Mayıs'tan sonra Türkiye yüzyılını sizlerle beraber inşa edeceğiz. Bunun için önce 14 Mayıs'ta yarım kalan işimizi 28 Mayıs'ta tamamlamamız gerekiyor. Meclis çoğunluğunu bize vererek milletimiz eski sistemi istemediğini ortaya koydu. 49.5 oy oranı ile şahsımıza teveccüh gösterdi milletimiz. Önümüzdeki pazar günü sandığa tekrar güçlü şekilde sahip çıkacağınıza inanıyorum Pazar günü karşımızda sadece CHP'nin genel başkanı olacak. FETÖ'cülerle iş tuttuğunu söyleyen birine güven olur mu? Seçimden önce bedava konut vadedip depremzedelerimizi kaldıkları yerden atmaya çalışan birine itibar edilir mi?

"Adı yalancıya çıkmış birine güvenilmez, ülke emanet edilmez"

Selo'yu bırakacağım diyor. Diyarbakır'da 51 Kürt kardeşimizin ölümüne neden olan bu Selo değil mi? Onun çıkmasını istiyorsanız bana oy vereceksiniz diyor. Cezaevlerinin kapılarını kıracağız, Öcalan da dahil olmak üzere bunları serbest bırakacağız diyor. Benim milletim teröristlerle kol kola gezenlere haftaya pazar yüz vermeyecektir. Adı yalancıya, çarkçıya çıkmış birine asla güvenilmez, ülkenin yönetimi emanet edilmez.

SSK'nın başında olduğunda SSK hastanelerini batıran insansın sen. Daha seçimi bile kazanmadan bu şekilde azgınlaşanlar yönetime gelseler milletimize nefes bile aldırmazlar. Bu habis zihniyetin tekrar hortlamasına dur diyeceğiz.

Buradan yurt dışında yaşayan kardeşlerim, seçimin ilk turunda sandıkları patlattınız. İkinci tur seçimlerine de büyük teveccüh gösterdiğinizi görüyorum uzun kuyrukların sizi yıldırmadığından memnuniyet duyuyorum. Sandıklara mutlaka giderek oylarını kullanmalarını istirham ediyorum. Sizleri Allah için seviyorum."

Erdoğan buradaki konuşmasının ardından Defne Hastanesi'nin açılışını yapacak. Erdoğan daha sonra ise Gaziantep İstasyon Meydanı'nda vatandaşlarla bir araya gelecek.