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ABD'de yine silahlı saldırı! Kansas City'deki saldırıda 3 kişi öldü

ABD'de yine silahlı saldırı! Kansas City'deki saldırıda 3 kişi öldü

ABD'nin Missouri eyaletine bağlı Kansas City kentinde bir gece kulübünde meydana gelen silahlı saldırıda 3 kişi hayatını kaybetti.

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Kansas City Polisi, gece saatlerinde gerçekleştiren silahlı saldırıda 3 kişinin öldüğünü ve iki kişinin yaralandığını duyurdu.

Hastaneye kaldırılan yaralılardan birinin hayati tehlikesinin olduğunu aktaran polis, saldırıya ilişkin delillerin toplandığını ve soruşturmanın devam ettiğini belirtti.

Yerel medyaya göre Kansas City'de yıl başından bu yana 65 cinayet gerçekleşti.

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