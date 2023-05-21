Defne Devlet Hastanesi açıldı! Erdoğan Hatay'da tarih verdi: Hasta kabulü başlıyor!

Kahramanmaraş depremlerinde yıkılan ve 60 günde yeniden inşa edilen Defne Devlet Hastanesi'nin açılış töreninde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, hastanenin yarından itibaren hasta kabulüne başlayacağını duyurdu.

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Kahramanmaraş'ta 6 Şubat'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki iki deprem bölgeye büyük yıkıma neden oldu. Depremlerde binlerce vatandaş hayatını kaybederken, çok sayıda bina da yerle bir oldu. Hatay'da yaşanan deprem sonrası yıkılan Defne Devlet Hastanesi, devletin bölgedeki yoğun çabası sonucu 60 günde tamamlanarak Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katıldığı törenle birlikte hizmete açıldı.

Hastanenin açılış törenine katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan, önemli açıklamalarda bulundu.

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle;

"Biri çıkmış ne diyor? 3 ayda ne yapıyorsunuz diyor. Eğer sende yüz varsa gel Defne Hastanesi'ni gör. Biz pandemi döneminde İstanbul'da iki hastaneyi aynı anda kurduk. Bizim oradan bir tecrübemiz var. Biz bunlar gibi akşam yalan sabah yalan yok.

"Biz ayrım yapamayız"

Bize dediler ki, "Siz burada yüzde 8 oy aldınız". Bizi bunlar ilgilendirmez. Burada benim vatandaşım yaşıyor mu, deprem oldu mu, ölen yaralanan var mı? Biz yaradılanı yaradandan ötürü severiz. Biz ayrım yapamayız. Mezhep, dil, din, ırk bizim dinimizde de yok inancımızda da yok. Vatandaşımız gerekeni yapacaktır.

Kardeşlerim Hatay'da 100 yataklı Arsuz, 30 yataklı Belen Hastanesi'ni açmıştık. Neler söylendi hatırlıyorsunuz. Hiçbirine aldırmadık. Yarından itibaren hasta kabulüne başlayacak burası. Sağlık bakanım ve ekibi gece gündüz çalıştı. Herkesi mahcup ederek hastanemizin inşaatını bitirdik.

"Ne söz verdiysek onu yaptık"

Gereken donanımları her şeyi bitirerek sizlerin karşısına alnımız ak olarak çıktık. Şu anda bu hastanede 11 ameliyathane var. Bütün odaları her an yoğun bakıma dönüştürülebiliyor. En gelişmiş MR ve tomografi cihazları bulunuyor. Temeli atarken ne söz verdiysek yalnızca onu yaptık. Bir fotoğraf karesi üzerinden konuşanlar daha sonra işin nasıl yürüdüğünü gördüklerinde bir tek söz bile etmediler.

İşte eser işte hizmet. Antakya'da 400 yataklı hastanemizin inşaatı devam ediyor. İskenderun'daki hastanemiz yakında hasta almaya başlıyor. Belediye başkanlığı, başbakanlık ve cumhurbaşkanlığımız boyunca sadece eser siyaseti yaptık. Kimsenin etnik kökenine mezhebine bakmadık. Yeni inşa edeceğimiz konutları yaparken baktığımız tek şey hak sahibi olmaları.

"Suları bile kesmişler"

Geçtiğimiz pazar günü yapılan seçimlerde deprem bölgesinde bize yüksek oy çıkmasına hazmedemeyenler sularını bile kesmişler. Tüm hınçlarını depremzedelerden çıkarmış. Vali beye talimat verdim, çözün sorunu dedim. Hani bunlar demokrattı, hani bunlar bahar getirecekti? Hani bunlar depremzedelere bedava ev verecekti? Nasıl oldu da bir gecede faşist kesildiniz, depremzedelere düşman kesildiniz?

Nasıl oldu da bahardan kara kışa geçtiniz? Depremzedelere hakarete kadar vardılar. Milletim bunlara gereken mesajı verdi ama görülen o ki bunlar mesajı yanlış anlamış. Önümüzdeki dönemde yeni eserlerle sizlerle beraber olmaya devam edeceğiz. Ekim kasım ayından itibaren konutları teslim etmeye başlayacağız."