Adana'da Beşiktaş'ın gecesi! Kartal geriden gelerek kazandı seriyi 6 maça çıkardı!
Süper Lig'in 35. haftasında Beşiktaş, deplasmanda karşılaştığı Adana Demirspor'u 4-1 mağlup etti. Siyah-Beyazlılar, hükmen Gaziantep FK galibiyeti haricinde son 3 maçında da geriye düşüp kazanmayı başararak galibiyet serisini 6 maça çıkardı. 6 maçlık galibiyet serisi sona eren Adana Demirspor ise bu sezon ilk defa iç sahada mağlup oldu. İşte nefes kesen mücadele öne çıkan detaylar...Abone ol
Spor Toto Süper Lig'in 35. haftasında Adana Demirspor sahasında Beşiktaş'ı konuk etti. Yeni Adana Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı siyah-beyazlılar 4-1 kazandı.
Beşiktaş'a galibiyeti getiren golleri 45+4 ve 90+6. (P) dakikalarda Aboubakar, 46. dakikada Gedson ve 72. (P) dakikada Cenk Tosun attı. Adana Demirspor'un tek golünü 19. dakikada Belhanda kaydetti.
Bu sonucun ardından Beşiktaş puanını 74'e yükseltirken Adana Demirspor, 63 puanda kaldı.
Gelecek hafta Adana Demirspor deplasmanda İstanbulspor'la karşılaşacak. Beşiktaş ise gelecek haftayı bay geçecek.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
8. dakikada Fernandes'in verkaç ile ceza alanına girerek sol çaprazdan vuruşunda kaleci Ertaç meşin yuvarlağı kornere çeldi.
9. dakikada ceza sahasında topla buluşan Cenk Tosun'un sert şutunda kaleci Ertaç gole izin vermedi.
19. dakikada taç atışında topu alan Stambouli, ceza sahasına meşin yuvarlağı gönderdi. Colley’den seken top Belhanda’nın önünde kaldı. Belhanda’nın vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 1-0
31. dakikada Fernandes ceza sahası dışından vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Ertaç'ta kaldı.
43. dakikada Rossier’in ortasında ceza sahası içinde Aboubakar'ın kafa vuruşunda meşin yuvarlak az farkla dışarı çıktı.
44. dakikada ceza sahasın içinde karambolde topla buluşan Cenk Tosun istediği vuruşu yapamazken, meşin yuvarlak kaleci Ertaç’ta kaldı.
45+4. dakikada Hadziahmetovic’in sağ kanattan ortasında ceza sahası içinde Aboubakar topla buluştu. Aboubakar'ın sert şutunu çekerken, meşin yuvarlak kaleci Ertaç müdahalesine rağmen ağlara gitti. 1-1
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
46. dakikada sol kanattan topu alan Gedson Fernandes ceza sahası içine girip uzak köşeye yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 1-2
61. dakikada topla buluşan Yusuf Sarı, ceza sahası dışından sert vuruşunda top kaleci Mert Günok'ta kaldı.
70. dakikada Cherif Ndiaye’nin ceza sahası içerisinde Romain Saiss'e yaptığı müdahale sonrasında hakem Mustafa Kürşad penaltı noktasını gösterdi.
72. dakikada penaltıda topun başına geçen Cenk Tosun, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 1-3
90+2. dakikada Rodrigues’in geri pasında Ertaç topu uzaklaştırmak istediği sırada Gedson Fernandes yerde kaldı. Hakem Kürşad Filiz, VAR'ın uyarısıyla pozisyon tekrarını izledi ve penaltı kararı verdi.
90+5. dakikada penaltıda topun başına geçen Vincent Aboubakar meşin yuvarlağı ağlarla gönderdi. 1-4