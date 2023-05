Erdoğan'dan Gaziantep'te ikinci tur için sandık çağrısı! "Asıl rakibimiz Kılıçdaroğlu değil rehavet"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gaziantep'te açıklamalarda bulundu. 28 Mayıs'ta yapılacak olan 2.tur cumhurbaşkanlığı seçimlerine ilişkin konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Sizlerden tek bir fire vermeden sandığa gitmenizi bekliyorum. Bizim asıl rakibimiz CHP genl başkanı değil rehavettir. Ben bu muhteşem katılımda zafer sarhoşlu görmüyorum, azim görüyorum. Allah göstermesin ülkenin kaderini CHP Genel Başkanına teslim etme vebaline hiçbirinizin girmeyeceğine inanıyorum." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

Sevgili Gaziantepliler, değerli kardeşlerim, sizleri muhabbetle selamlıyoruz. Gaziantep'in gönlümüzdeki yeri her zaman farklı olmuştur. Gaziantep'i bir an olsun yalnız bırakmadı. Dün Adıyaman ve Kahramanmaraş'taydık. Bugün Hatay'daydık, şimdi de Gaziantep'teyiz. Gaziantep ne muhteşemsin. Haftaya pazara sandıkları patlatıyor musunuz? Bay bay Kemal'i emekli ediyor musunuz? Gaziantep'e inanıyorum. Buradan başta İslâhiye ve Nurdağı olmak üzere tüm ilçelere selamını iletiyorum. Deprem anından itibaren tüm imkanlarımızı seferber ettiğimiz biliyorsunuz.

Bakanlarımız, Belediye Başkanlarımız bir an olsun bölgeden ayrılmadı. Bölgede dönüşümlü olarak görevlendirdiğimiz 650 bin personelle herkese yetişmeye çalıştık. Kardeşlerim yaşadıkları yerlerden ayrılmak istemeyen 3 milyon kardeşimiz için çadır ve konteyner kentler kurduk. Başka şehirlere gidenler için ilave yardımlar yaptık. Sadece günü kurtarma değil uzun vadeli bir yapılanma için orta hasarlı konutları da dönüşüme dahil ettik. Dik duracağız dikleşmeyeceğiz. Bu kadar kısa sürede afet enkazlarını kaldırıp şehirleri inşa eden başka ülke yoktur. Bayramda teslim ettiğimi ilk köy evleri çalışmamız hızını gösteren bir örnekti. Hedefimiz 319 bini 1 yıl içerisinde bitecek 619 bin konutu yaparak şehirlerimizi süratle ayağa kaldırmak.

Evi ve işyeri depremde hasar gören vatandaşlarımın tamamını yeni yuvalarına kazandırana kadar durmadan çalışacağız. Deprem anından itibaren yürütülen tüm fitne hareketlerine rağmen depremzede kardeşlerimizin bize verdiği destek büyük bir moral desteği olmuştur. 50 bin insanımızı kaybettik. Allah rahmet eylesin. Bil hassa afetin ilk günün de hava şartları nedeniyle yaşasan aksiliklere rağmen ulaşılmıştır. Alanda 100 bin kişi var. Gaziantep böyle işte. Ben inanıyorum ki haftaya pazar Gaziantep'ten çok farklı bir ses Gaziantep'ten gelecek. Şehir merkezimizde çok fazla yıkım olmadı için Gaziantep çevre illere kol kanat gerdi. Evini iş yerini depremzedelere açanları biliyorum. Rabbim hepinizden razı olsun. Aylık 1 milyar doları bulan ihracatıyla ülkemizin önde gelen istihdam merkezlerinden olan Gaziantep'in toparlanması da sevindiricidir. Bugüne kadar olduğu gibi Gaziantep'in yatırım üretim yolunda attığı her adımda yanında olacağız. Bu şehri kendisine verilen her şeyi hak eden bir şehir. İnşallah Amanos Tünelleri ile biz de şehrimize olan şükranımızı ileteceğiz. Hızlı Tren hattının da tamamlanmasıyla Gaziantep'in her bakımdan cazibesi artacaktır.

"Zafer sarhoşlu görmüyorum, azim görüyorum"

"Zafer sarhoşlu görmüyorum, azim görüyorum"

Şehir hastanemiz tamamlanıyor, inşallah haftaya açılışı yapılacak. 14 Mayıs'ta Cumhur İttifakına verdiğiniz destek için sizlere şükranlarımı sunuyorum. Cumhurbaşkanlığında da bu sefer herhalde yüzde 60 değil de mi, yüzde 70'e hazır mıyız? Türkiye genelinde 27 milyonu aşkın oyla sistem gereği ikinci tura kaldı.

Bay Bay Kemal talimatı nereden alıyor, Kandilden alıyor. Biz nereden alıyoruz Allah'tan alıyoruz. Bu sefer sandıklara o kadar güçlü sahip çıkalım ki, kendisine 2 milyon 539 bin fark etmemize rağmen üzerinde sakil duran laflarla insanları kandırmaya çalışıyor. Aklınca CHP Genel Başkanlığını korumaya çalışıyor. Seçim gecesi bizdeki sonuçların aynısı önlerinde olmasına rağmen milleti öndeyiz diye milleti kandırmalarını unutmadık. Bu zat SSK'yı batırmakla affı mümkün olmayan ilk hatayı yapmıştır.

"Bu zat 15 seçim kaybetti, pazar günü de yeni bir kayıpla karşı karşıya olacak"

Gaziantep şehir hastanesinin açılışını yapacağız yakında. Aramızdaki fark bu. Onun için haftaya pazar bay bay Kemal'i siyasetten emekli etmeye hazır mısınız? Cumhur İttifakı olarak inşallah sandıklara hazırlanacağız. Bu zat 15 seçim kaybetti. İnşallah pazar günü de yeni bir kayıpla karşı karşıya olacak. Kim bilir 28 Mayıs'tan sonra önüne yeni bir fırsat çıkararak CHP'ye yapmış olacağız. Bizim Kemal Kılıçdaroğlu'ndan başka rakibimiz yok. Bizim seçim sonucunda üzen tek şey CHP'nin seçim hıncını depremzedelerden çıkarmasıdır.

"Hatay'da çadırların suyunu kestiler"

Ne diyorlar? "Size bir daha yardım göndermeyeceğiz." Bay bay Kemal buna gerek yok biz daha önce nasıl yaptıysak yine yaparız. Bunlar terör örgütleriyle kol kola gezdikleri yetmedi, depremzedeler için öyle şeyler söylediler ki dünyanın her yerinde bu nefret suçuna girer. Bi hiçbir depremzede vatandaşımızı muhannete muhtaç etmeyeceğiz. Kaldığı yerden çıkarılanlar olduysa hemen bulundukları yerin valiliğine başvursun. Hatay'da çadırların suyunu kestiler. Valiliğe söyledim su açılana kadar bölgeden ayrılmadı. Vatandaşlarımız sağ olsunlar başlarına kakılan yardımları götürüp teslim etmişler. Bu CHP LGBT'ci mi? Bu HDP LGBT'ci mi? İYİ Parti LGBT'ci mi? Yanında o yavrular LGBT'ci mi? Peki LGBT Cumhur İttifakına sızabilir mi? Biz ailenin kutsiyetine inan bir milletiz.