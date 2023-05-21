İkinci tur öncesi kriz patlak verdi! Canlı yayında duyurdu: ATA ittifakı resmen dağıldı!

28 Mayıs'ta gerçekleştirilecek Cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçimi öncesi siyaset gündeminde hareketli saatler yaşanıyor. Seçime 1 hafta kala ilk turda büyük bir sürpriz yapan Sinan Oğan'ı aday gösteren ATA İttifak'ında büyük kriz çıktı. Millet İttifakı'na destek kararı alan Adalet Partisi ittifaktan çekilirken Genel başkan Vecdet Öz, her partinin kendi kararını verebileceğini belirtti. İşte detaylar...

Abone ol

ATA İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan'ın ikinci tur tutumunun ne olacağı merakla beklenirken, ittifakın bileşeni Adalet Partisi'nin genel başkanı Vecdet Öz'den son dakika açıklaması geldi.

'Her parti istediği kararı verir'

Halk TV'de konuşan Öz "ATA İttifakı resmen sona ermiştir. Her parti istediği kararı verir. Nezaketen birbirimize sorduk. Ümit Hoca'nın alacağı karara saygı duyarım. Sinan Oğan bey de bir oy almıştır, dilediği şekilde hareket edebilir" dedi.

Vecdet Öz, şunları söyledi:

Seçime girdik. Seçim neticelendi. Milli irade bize yüzde 5 oy verdi. Seçim devam ediyor. Bir karar vermek zorundaydık. Milli iradeye baskı olmaz. Deriz ki; biz böyle düşünüyoruz. Şu anda ATA İttfakı'nın kurulmasının sebebi; muhalefet. İlk önceliğimiz iktidarın gitmesidir. Dolayısıyla; şu anda bizim tercihimiz Kemal Kılıçdaroğlu'nun şahsına destek vermek oldu. Bu destek kararını kendisine ilettik. Bu demokratik bir hakkımızdır. Dolayısıyla seçmenlerimize biz böyle karar verdik diyoruz.