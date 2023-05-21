Süper Lig'de dramatik son: Ümraniyespor bitime 3 hafta kala küme düştü!

Spor Toto Süper Lig’in 35. haftasında MKE Ankaragücü’ne 2-1 kaybeden Ümraniyespor, ligin bitimine 3 hafta kala küme düştü.

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Spor Toto Süper Lig'in 35. haftasında küme düşme hattını yakından ilgilendiren maçta Ankaragücü, deplasmanda Ümraniyespor'a konuk oldu.

Ümraniye Şehir Stadı'nda oynanan mücadeleyi konuk Ankaragücü 2-1 kazandı. Karşılaşmada Başkent ekibine galibiyeti getiren golleri; 18'de Malcuit ve 71'de Milson attı. Ümraniyespor'un tek sayısını 25'te penaltıdan Umut Nayir kaydetti.

Ümraniyespor düşen ilk takım oldu

Bu sonucun ardından Ankaragücü puanını 39'a yükseltirken, Ümraniyespor 27 puanda kaldı ve İstanbul ekibinin küme düşmesi kesinleşti.

Süper Lig'in 36. haftasında Ankaragücü sahasında Galatasaray'ı misafir edecek. Ümraniyespor ise ligden çekilen Hatayspor'la oynayacak olmasından dolayı haftayı BAY olarak geçecek.