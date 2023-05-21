BIST 4.502
DOLAR 19,81
EURO 21,42
ALTIN 1.260,46
HABER /  SPOR

Süper Lig'de dramatik son: Ümraniyespor bitime 3 hafta kala küme düştü!

Süper Lig'de dramatik son: Ümraniyespor bitime 3 hafta kala küme düştü!

Spor Toto Süper Lig’in 35. haftasında MKE Ankaragücü’ne 2-1 kaybeden Ümraniyespor, ligin bitimine 3 hafta kala küme düştü.

Abone ol

Spor Toto Süper Lig'in 35. haftasında küme düşme hattını yakından ilgilendiren maçta Ankaragücü, deplasmanda Ümraniyespor'a konuk oldu. 

Ümraniye Şehir Stadı'nda oynanan mücadeleyi konuk Ankaragücü 2-1 kazandı. Karşılaşmada Başkent ekibine galibiyeti getiren golleri; 18'de Malcuit ve 71'de Milson attı. Ümraniyespor'un tek sayısını 25'te penaltıdan Umut Nayir kaydetti.

Ümraniyespor düşen ilk takım oldu

Bu sonucun ardından Ankaragücü puanını 39'a yükseltirken, Ümraniyespor 27 puanda kaldı ve İstanbul ekibinin küme düşmesi kesinleşti.

Süper Lig'in 36. haftasında Ankaragücü sahasında Galatasaray'ı misafir edecek. Ümraniyespor ise ligden çekilen Hatayspor'la oynayacak olmasından dolayı haftayı BAY olarak geçecek.

ÖNCEKİ HABERLER
Süper Lig'e yükselen ikinci takım belli oldu!
Süper Lig'e yükselen ikinci takım belli oldu!
Seçimde ikinci tur heyecanı! YSK, yurtdışında kullanılan oy sayısını açıkladı!
Seçimde ikinci tur heyecanı! YSK, yurtdışında kullanılan oy sayısını açıkladı!
Defne Devlet Hastanesi açıldı! Erdoğan Hatay'da tarih verdi: Hasta kabulü başlıyor!
Defne Devlet Hastanesi açıldı! Erdoğan Hatay'da tarih verdi: Hasta kabulü başlıyor!
ABD'de yine silahlı saldırı! Kansas City'deki saldırıda 3 kişi öldü
ABD'de yine silahlı saldırı! Kansas City'deki saldırıda 3 kişi öldü
İzmir'de bir kadının çapayla öldürülmesiyle ilgili torunu ve arkadaşı tutuklandı
İzmir'de bir kadının çapayla öldürülmesiyle ilgili torunu ve arkadaşı tutuklandı
Futbol: Spor Toto Süper Lig
Futbol: Spor Toto Süper Lig
Sabiha Gökçen Havalimanı'nda oy kullanma işlemi devam ediyor
Sabiha Gökçen Havalimanı'nda oy kullanma işlemi devam ediyor
Samsun'un Çarşamba ilçesinde 3. Off-Road Yarışları
Samsun'un Çarşamba ilçesinde 3. Off-Road Yarışları
İsrail hükümeti, haftalık toplantısını Burak Duvarı'nın altındaki tünellerde yaptı
İsrail hükümeti, haftalık toplantısını Burak Duvarı'nın altındaki tünellerde yaptı
Devlet Bahçeli Hatay mitinginde konuştu: Hans, Sam, Henry alayınıza sesleniyorum
Devlet Bahçeli Hatay mitinginde konuştu: Hans, Sam, Henry alayınıza sesleniyorum
Defne'de Kılıçdaroğlu ile arasındaki oy farkını paylaşan Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ayrım yapmadık, yapmayacağız
Defne'de Kılıçdaroğlu ile arasındaki oy farkını paylaşan Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ayrım yapmadık, yapmayacağız
BM Genel Sekreteri'nden "BMGK'de reform" mesajı
BM Genel Sekreteri'nden "BMGK'de reform" mesajı