Muharrem İnce'ye kaset kumpası! Paylaşımları yapan 'Ankara Kuşu' tutuklandı

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'nin Cumhurbaşkanı adaylığından çekilmesine neden olan kaset iddiasında yer aldığı gerekçesiyle gözaltına alınan Ankara Kuşu isimli Twitter kullanıcısı Oktay Yaşar, savcılık işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edildi. Yaşar, tutuklanarak cezaevine gönderildi.Abone ol
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma çerçevesinde gözaltında bulunan "Ankara Kuşu" adlı Twitter hesabının kullanıcısı Oktay Yaşar ile Soner Hakkı Çoruh ve Yusuf Turan adliye sevk edildi.
Ankara 4. Sulh Ceza Hakimliği, Oktay, Çoruh ve Turan'ın tutuklanmasına karar verdi.