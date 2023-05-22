Sinan Oğan Erdoğan'ı destekleyecek! İşte Erdoğan ve Oğan arasındaki 4 maddelik anlaşma

Cumhurbaşkanlığı seçimi ikinci tur oylamasında kimi destekleyeceği merak konusu olan Sinan Oğan'ın, Dolmabahçe'deki görüşmede Cumhurbaşkanı Erdoğan'la anlaştığı ve Erdoğan'ı destekleyeceği iddia edildi. Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, Erdoğan ile Sinan Oğan arasındaki 4 maddelik anlaşmayı yazdı.

Abone ol

Sinan Oğan'ın ikinci tur cumhurbaşkanı seçimlerinde destekleyeceği tarafa ilişkin kararını bugün açıklaması beklenirken, Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, Oğan'ın ikinci turda Cumhur İttifakı'nın adayı Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Tayyip Erdoğan'ı destekleyeceğini yazdı. Erdoğan ile Oğan arasında Dolmabahçe'deki görüşmede 4 maddelik bir anlaşma yapıldığını belirten Selvi'nin yazısının ilgili bölümü şöyle:

Oğan 4 maddelik anlaşmayı açıklayacak

"Edindiğim bilgiye göre Sinan Oğan bugün, ikinci tur seçimlerde Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı destekleyeceklerini açıklayacak. Terör örgütlerinin desteği nedeniyle Kılıçdaroğlu’nu desteklemeyeceğini ifade edecek. Ama Sinan Oğan sadece bir açıklama yapmayacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan’la vardıkları mutabakatı açıklayacak.

İşte Erdoğan-Oğan anlaşmasının maddeleri

Mutabakatın 4 maddeden oluştuğu söyleniyor.

1- Anayasa’nın ilk dört maddesinin değişmezliği. Anayasa’daki Türk tanımının çıkarılmasına yönelik çabalara izin verilmemesi.

2- Her türlü terör örgütüyle ve terörle mücadele.

3- Sığınmacıların bir plan dahilinde tedrici olarak gönderilmesi.

4- Uluslararası piyasalarla uyumlu, faiz politikalarında daha esnek olan bir ekonomi politikasının dizayn edilmesi."

Abdulkadir Selvi'nin yazısının tamamı için tıklayın