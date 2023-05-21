Sinan Oğan kimi destekleyecek? Geri sayım başladı: Karar verildi, saat belli oldu!

Türkiye 28 Mayıs'taki Cumhurbaşkanlığı 2. tur seçimine kilitlenirken, ilk turda yüzde 5,17 oy alan ATA İttifakı'nın adayı Sinan Oğan'ın kararı merak ediliyor. Oğan'ın 22 Mayıs Pazartesi günü saat 17.00'de düzenleyeceği basın toplantısıyla destek kararını açıklaması bekleniyor.

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Cumhur İttifakı adayı Recep Tayyip Erdoğan ve Millet İttifakı adayı Kemal Kılıçdaroğlu arasında geçecek olan 2. tur seçim yarışı öncesinde ATA İttifakı adayı Sinan Oğan'ın hangi adayı destekleyeceğine ilişkin kararını açıklaması bekliyor. Geçtiğimiz günlerde Sinan Oğan ile Cumhurbaşkanı Erdoğan bir görüşme yapmıştı.

Özdağ ile Kılıçdaroğlu görüşmüştü

ATA İttifakı ortağı Zafer Partisi'nin Genel Başkanı Ümit Özdağ ile CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu bir araya gelmişti. Özdağ, "ATA İttifakı'nı oluşturan diğer siyasi partilerin genel başkanları ve Sayın Sinan Oğan ile de değerlendirme yapacağız" açıklamasını yapmıştı.

Açıklamanın saati belli oldu

Bu gelişmelerin ardından ise Oğan'ın kararını açıklaması bekleniyor. Sinan Oğan'ın 22 Mayıs Pazartesi günü saat 17.00'de Ankara'da bir basın açıklaması yapacağı belirtildi. Oğan'ın ittifak olarak mı açıklama yapacağı yoksa bireysel olarak mı bir adaya destek vereceği ise bu toplantıda netleşecek.

Sinan Oğan'dan dikkat çeken paylaşım

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Sinan Oğan, "Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turu ile ilgili tutumumuzu yarın saat 17.00’da düzenleyeceğimiz bir basın toplantısı ile açıklayacağız. Yaptığımız istişarelerin sonuna gelmiş bulunmaktayız. Yarınki görüşmeler ve istişareler de tamamlandığında artık kararımızı netleştirip, bunu Türk milletinin aziz evlatları ile paylaşmış olacağız. Kararımızı herhangi bir saikle değil, Türk milletinin geleceği, ülkemizin birlik ve bütünlüğü ile istikrarının önemli olacağını, ayrıca meselelere farklı beklentiler ile değil, ilkeler bazında baktığımızın da bilinmesini isteriz. " ifadelerini kullandı.

'Pazartesi açıklayacağız' demişti

Geçtiğimiz gün İstanbul'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşen Oğan, "İki liderle de görüştük. Henüz bir karar vermedik. Kararımızı pazartesi günü açıklayacağız" demişti.

'Ata İttifakı sona ermiştir'

Kemal Kılıçdaroğlu'na destek açıklaması yapan ATA İttifakı üyesi Adalet Partisi'nin Genel Başkanı Vecdet Öz ise "ATA İttifakı resmen sona ermiştir. Sinan Oğan Bey de bir oy almıştır, dilediği şekilde hareket edebilir" ifadelerini kullanmıştı.