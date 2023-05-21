BIST 4.502
DOLAR 19,81
EURO 21,42
ALTIN 1.260,46
HABER /  İNTERNETHABER TV

Meral Akşener ve Kemal Kılıçdaroğlu’nun şok planı! Erdoğan’ı böyle yenecekler…

Cumhurbaşkanı seçiminin 2. turuna 1 hafta süre kala Kemal Kılıçdaroğlu ve Meral Akşener, seçimi kazanabilmek için yeni planlarını devreye koyuyor. Bu konuyu ve gündemin diğer maddelerini İnternethaber Yayın Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Hadi Özışık, canlı yayında değerlendiriyor.

Abone ol

14 Mayıs 2023 seçimleri öncesi yüzde 60'larla seçimi kazanma umudu olan Millet İttifakı, seçimde yine hüsrana uğradı ve oy oranlarının yüzde 44'lerde gezmesine rağmen adaylar sürekli ‘kazanıyoruz, kazandık’ açıklamaları yaptılar. Seçim gecesi bu ‘kazanıyoruz’ planları tutmayınca şimdi 28 Mayıs Pazar günü yapılacak olan ikinci tur seçimleri için B planına geçtiler. Planın başrol oyuncuları ise Meral Akşener ve Kemal Kılıçdaroğlu…

Tayyip Erdoğan'ı nakavt edebilmek için her yolu deneyen ikilinin izleyeceği stratejiyi, İnternethaber Yayın Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Hadi Özışık, canlı yayında değerlendiriyor.

CANLI YAYINI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

ÖNCEKİ HABERLER
Borussia Dortmund son haftaya lider girdi: 10 sezonluk hasret bitebilir!
Borussia Dortmund son haftaya lider girdi: 10 sezonluk hasret bitebilir!
Manchester City, şampiyonluk kupasını kaldırdı
Manchester City, şampiyonluk kupasını kaldırdı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, savaş uçakları nezaretinde Gaziantep'e geldi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, savaş uçakları nezaretinde Gaziantep'e geldi
Adana'da Beşiktaş'ın gecesi! Kartal geriden gelerek kazandı seriyi 6 maça çıkardı!
Adana'da Beşiktaş'ın gecesi! Kartal geriden gelerek kazandı seriyi 6 maça çıkardı!
Muharrem İnce'ye kaset kumpası! Paylaşımları yapan 'Ankara Kuşu' tutuklandı
Muharrem İnce'ye kaset kumpası! Paylaşımları yapan 'Ankara Kuşu' tutuklandı
Erdoğan'dan Gaziantep'te ikinci tur için sandık çağrısı! "Asıl rakibimiz Kılıçdaroğlu değil rehavet"
Erdoğan'dan Gaziantep'te ikinci tur için sandık çağrısı! "Asıl rakibimiz Kılıçdaroğlu değil rehavet"
İkinci tur öncesi kriz patlak verdi! Canlı yayında duyurdu: ATA ittifakı resmen dağıldı!
İkinci tur öncesi kriz patlak verdi! Canlı yayında duyurdu: ATA ittifakı resmen dağıldı!
Cadde trafiğe kapatıldı: Ağır hasarlı binanın yıkımını film gibi izlediler!
Cadde trafiğe kapatıldı: Ağır hasarlı binanın yıkımını film gibi izlediler!
Süper Lig'de dramatik son: Ümraniyespor bitime 3 hafta kala küme düştü!
Süper Lig'de dramatik son: Ümraniyespor bitime 3 hafta kala küme düştü!
Süper Lig'e yükselen ikinci takım belli oldu!
Süper Lig'e yükselen ikinci takım belli oldu!
Seçimde ikinci tur heyecanı! YSK, yurtdışında kullanılan oy sayısını açıkladı!
Seçimde ikinci tur heyecanı! YSK, yurtdışında kullanılan oy sayısını açıkladı!
Defne Devlet Hastanesi açıldı! Erdoğan Hatay'da tarih verdi: Hasta kabulü başlıyor!
Defne Devlet Hastanesi açıldı! Erdoğan Hatay'da tarih verdi: Hasta kabulü başlıyor!