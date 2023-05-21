Meral Akşener ve Kemal Kılıçdaroğlu’nun şok planı! Erdoğan’ı böyle yenecekler…

Cumhurbaşkanı seçiminin 2. turuna 1 hafta süre kala Kemal Kılıçdaroğlu ve Meral Akşener, seçimi kazanabilmek için yeni planlarını devreye koyuyor. Bu konuyu ve gündemin diğer maddelerini İnternethaber Yayın Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Hadi Özışık, canlı yayında değerlendiriyor.

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14 Mayıs 2023 seçimleri öncesi yüzde 60'larla seçimi kazanma umudu olan Millet İttifakı, seçimde yine hüsrana uğradı ve oy oranlarının yüzde 44'lerde gezmesine rağmen adaylar sürekli ‘kazanıyoruz, kazandık’ açıklamaları yaptılar. Seçim gecesi bu ‘kazanıyoruz’ planları tutmayınca şimdi 28 Mayıs Pazar günü yapılacak olan ikinci tur seçimleri için B planına geçtiler. Planın başrol oyuncuları ise Meral Akşener ve Kemal Kılıçdaroğlu…

Tayyip Erdoğan'ı nakavt edebilmek için her yolu deneyen ikilinin izleyeceği stratejiyi, İnternethaber Yayın Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Hadi Özışık, canlı yayında değerlendiriyor.