BIST 4.502
DOLAR 19,82
EURO 21,44
ALTIN 1.260,90
HABER /  GÜNCEL

Kadıköy'de polise yumruklu saldırı! Silahını çıkarıp ateşledi, 4 kişi gözaltına alındı!

Olay, Kadıköy'de meydana geldi. Polis, yüksek sesle müzik dinleyen grubu uyardı. Uyarıları dikkate almayan grup, ekiplerin ikinci kez kendilerini uyarmaya geldiği sırada arbede yaşandı. Arbede sırasında biber gazı sıkan polise yumruk atıldı. Polisin havaya ateş açtığı olayda 4 kişi gözaltına alındı.

Abone ol

Olay, akşam saatlerinde Kadıköy Moda sahilinde meydana geldi. Yüksek sesle müzik açıp eğlenen grup yürüyüş yolunu kapattı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen polis ekipleri grubu uyardı. Önce müziği kapatan grup daha sonra yeniden müzik açıp yolu kapatınca polisle tartıştı. 

Önce biber gazıyla şahısları dağıtmaya çalışan polis, gruptan birkaç kişinin kendilerine saldırmasıyla havaya üç el ateş açtı.

Olay anı cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. 4 kişi hakkında görev başındaki memura mukavemetten işlem yapıldığı öğrenildi.

ÖNCEKİ HABERLER
Yunanistan'da seçimin kazananı belli oldu: Çoğunluk sağlanamadı ikinci tura gidebilir!
Yunanistan'da seçimin kazananı belli oldu: Çoğunluk sağlanamadı ikinci tura gidebilir!
Adana sallanmaya devam ediyor! AFAD şiddetini duyurdu: Bir korkutan deprem daha!
Adana sallanmaya devam ediyor! AFAD şiddetini duyurdu: Bir korkutan deprem daha!
Sinan Oğan kimi destekleyecek? Geri sayım başladı: Karar verildi, saat belli oldu!
Sinan Oğan kimi destekleyecek? Geri sayım başladı: Karar verildi, saat belli oldu!
Kahramanmaraş'ta deprem! AFAD şiddetini açıkladı
Kahramanmaraş'ta deprem! AFAD şiddetini açıkladı
Bakan Dönmez Doğu Karadeniz'i işaret etti! Canlı yayında müjdeyi duyurdu: "Petrol bulma ihtimalimiz var"
Bakan Dönmez Doğu Karadeniz'i işaret etti! Canlı yayında müjdeyi duyurdu: "Petrol bulma ihtimalimiz var"
Meral Akşener ve Kemal Kılıçdaroğlu’nun şok planı! Erdoğan’ı böyle yenecekler…
Meral Akşener ve Kemal Kılıçdaroğlu’nun şok planı! Erdoğan’ı böyle yenecekler…
Borussia Dortmund son haftaya lider girdi: 10 sezonluk hasret bitebilir!
Borussia Dortmund son haftaya lider girdi: 10 sezonluk hasret bitebilir!
Manchester City, şampiyonluk kupasını kaldırdı
Manchester City, şampiyonluk kupasını kaldırdı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, savaş uçakları nezaretinde Gaziantep'e geldi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, savaş uçakları nezaretinde Gaziantep'e geldi
Adana'da Beşiktaş'ın gecesi! Kartal geriden gelerek kazandı seriyi 6 maça çıkardı!
Adana'da Beşiktaş'ın gecesi! Kartal geriden gelerek kazandı seriyi 6 maça çıkardı!
Muharrem İnce'ye kaset kumpası! Paylaşımları yapan 'Ankara Kuşu' tutuklandı
Muharrem İnce'ye kaset kumpası! Paylaşımları yapan 'Ankara Kuşu' tutuklandı
Erdoğan'dan Gaziantep'te ikinci tur için sandık çağrısı! "Asıl rakibimiz Kılıçdaroğlu değil rehavet"
Erdoğan'dan Gaziantep'te ikinci tur için sandık çağrısı! "Asıl rakibimiz Kılıçdaroğlu değil rehavet"