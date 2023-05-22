Kadıköy'de polise yumruklu saldırı! Silahını çıkarıp ateşledi, 4 kişi gözaltına alındı!
Olay, Kadıköy'de meydana geldi. Polis, yüksek sesle müzik dinleyen grubu uyardı. Uyarıları dikkate almayan grup, ekiplerin ikinci kez kendilerini uyarmaya geldiği sırada arbede yaşandı. Arbede sırasında biber gazı sıkan polise yumruk atıldı. Polisin havaya ateş açtığı olayda 4 kişi gözaltına alındı.Abone ol
Olay, akşam saatlerinde Kadıköy Moda sahilinde meydana geldi. Yüksek sesle müzik açıp eğlenen grup yürüyüş yolunu kapattı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen polis ekipleri grubu uyardı. Önce müziği kapatan grup daha sonra yeniden müzik açıp yolu kapatınca polisle tartıştı.
Önce biber gazıyla şahısları dağıtmaya çalışan polis, gruptan birkaç kişinin kendilerine saldırmasıyla havaya üç el ateş açtı.
Olay anı cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. 4 kişi hakkında görev başındaki memura mukavemetten işlem yapıldığı öğrenildi.