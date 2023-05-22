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Adana sallanmaya devam ediyor! AFAD şiddetini duyurdu: Bir korkutan deprem daha!

Adana sallanmaya devam ediyor! AFAD şiddetini duyurdu: Bir korkutan deprem daha!

Gündüz saatlerinde 4,9 şiddetinde deprem meydana gelen Adana’nı Saimbeyli ilçesi sallanmaya devam ediyor. (AFAD) alınan bilgiye göre, saat: 23.16'da 4 büyüklüğünde bir artçı deprem daha meydana geldi.

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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından (AFAD) alınan bilgiye göre, saat: 23.16'da Adana'nın Saimbeyli ilçesinde 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin 7 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem ilçe ve yakın çevresinde hissedildiği bildirildi.

Gündüz saatlerinde 4.9 ile sallandı

Adana'da dün saat 15.46'da 4,9 büyüklüğünde deprem meydana gelmiş, şiddetli deprem ilçelerde de hissedildiği açıklanmıştı. 

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Adana'nın Saimbeyli ilçesi olan 4,9 büyüklüğünde sarsıntı kaydedilmiş ve korkutan depremin 6,67 kilometre derinlikte olduğu belirlenmişti.

Adana Valisi açıklama yapmıştı

Adana Valisi Süleyman Elban, AA muhabirine, deprem nedeniyle vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini ileterek, "Şu ana kadar bildirilen bir olumsuzluk yok, taramalarımız sürüyor." ifadelerini kullanmıştı. 

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