Yunanistan'da seçimin kazananı belli oldu: Çoğunluk sağlanamadı ikinci tura gidebilir!

Yunanistan’da düzenlenen genel seçimde oyların 85’inden fazlasının sayılmasının ardından resmi olmayan sonuçlara göre oyların yüzde 40,81’ini alan Başbakan Kiryakos Miçotakis’in partisi Yeni Demokrasi (ND) olurken, mecliste çoğunluğu sağlayamadı.

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Yunanistan’da düzenlenen genel seçimde oyların yüzde 85’ininden fazlası sayıldı. Resmi olmayan sonuçlara göre, Başbakan Kiryakos Miçotakis’in partisi Yeni Demokrasi (ND) oyların yüzde 40,80’ini alarak seçimin galibi olurken, mecliste çoğunluğu sağlayamadı.

ND’nin ardından Aleksis Çipras’ın liderlik ettiği Radikal Sol Koalisyon - İlerici İttifak’ın (SYRIZA) oyların yüzde 20,06’sını alarak seçimi ikinci sırada tamamladı.

Panhelenik Sosyalist Hareket’in (PASOK) oyların yüzde 11,62’sini, Yunanistan Komünist Partisi’nin (KKE) oyların yüzde 7,17’sini, Helen Çözümü’nün (EL) oyların yüzde 4,47’sini aldı.

Seçime katılan 27 siyasi parti, 8 ittifak ve 1 bağımsız aday arasından toplam 5 parti ve ittifak yüzde 3 barajını geçerek meclise girmeye hak kazandı. Seçime dair resmi sonuçların yarın açıklanması bekleniyor.

Miçotakis'ten ilk açıklama!

Miçotakis ilk seçim sonuçlarına ilişkin yaptığı açıklamada, kazandıkları seçim zaferini kutlayarak, "Yeni Demokrasi, mutlak çoğunluk ile yönetmek için halkın onayını aldı. Hiç şüphesiz bu siyasi deprem yeni seçimlere doğru yolumuza hız vermemizi sağlıyor. Yalnızca güçlü hükümetler cesur reformlarla ilerleyebilir" ifadelerini kullandı.

Çipras'tan tebrik

Çipras ise Miçotakis'i arayarak genel seçimlerde kazandığı zafer dolayısıyla tebrik etti.

PASOK lideri Nikos Androulakis ise yaptığı açıklamada, partisinin elde ettiği başarıyı "büyük bir zafer" olarak nitelendirerek, "Bugün bu büyük zafere imza atan her Yunan kadın ve erkeğe yürekten teşekkür etmek istiyorum" dedi.

Koalisyon hükümeti kurulamazsa seçim ikinci tura gidecek

İlk turda nisbi seçim sistemine göre hiçbir parti tek başına hükümet kurmak için gerekli olan yüzde 46’lık oy oranına ulaşamazken, Yeni Demokrasi’nin partiler arasında işbirliği yaparak koalisyon hükümeti kurmaması halinde seçimin ikinci turunun haziran sonu ya da temmuz ayı başlarında bu kez salt çoğunluk sistemiyle tekrarlanması bekleniyor. Salt çoğunluk sistemine göre, bir parti oyların yüzde 38’ini alarak tek başına hükümet kurabilecek.