Sinan Oğan'dan bomba sözler! Kime destek vereceğinin işaretini verdi kendisine ne teklif edildi?

Cumhurbaşkanı seçiminin ilk turunda aldığı yüzde 5.17 oyla ikinci tur için kritik bir konuma gelen Sinan Oğan, “Ümit Özdağ ile kararımız aynı olmak zorunda değil” dedi. Oğan, “Gelecekte Türkiye’yi yönetme ve bir krize sokup sokmama, ülkenin bu seçimi kazasız belasız atlatıp atlatamaması, sonrasında yönetim krizinin oluşup oluşmaması”nı göz önünde bulundurarak karar vereceğini söyledi. Bu sözler Cumhurbaşkanı Erdoğan'a destek vereceği şeklinde yorumlandı.

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Bugün, cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turunda yarışacak Kemal Kılıçdaroğlu ve Recep Tayyip Erdoğan’dan hangisini destekleyeceğini açıklayacak olan Sinan Oğan, Sözcü yazarı İsmail Saymaz’ın sorularını yanıtladı. Oğan'ın sözleri, karanının Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı destekleyeceğinin işareti olarak yorumlandı.

Özdağ'la aynı düşünmek zorunda değiliz

Oğan, Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ ile görüş farklılığı yaşadıklarına ilişkin iddiaya, “Ümit beyle tüm süreci istişareyle götürüyoruz. Hatta farklı şeyler düşünsek de istişare ediyoruz. Aramızda sıkıntı yok. Her şeyi konuşuyoruz. Sadece Ümit beyle değil, diğer arkadaşlarla da... Ümit beyle dostluğumuz ve hukukumuz var. Ancak kararımız aynı olmak zorunda değil. Farklı düşünebiliriz. Aynı düşünmek zorunda değiliz. Tamamı aynı tavrı destekleyecek diye bir şey yok” yanıtını verdi.

Görüşmelerde ne teklif edildi?

Oğan, “Erdoğan ve Kılıçdaroğlu ile yaptığınız görüşmelerde size bir teklifte bulunuldu mu?" sorusuna da şöyle yanıt verdi: "İkisine de 'Sizden şunu istiyorum' diye bir teklifle gitmedim. İlkeler bazında konuştum. Dolayısıyla, anlaşacağım ve destekleyeceğim tarafla ilgili ilkeler bazında karar vereceğim. Asla 'Şunu aldık, şunu verin' olmayacak. Beni birçok şeyle suçluyorlar. Benim öyle bir talebim ve niyetim yok.”

Özdağ tarafsız, Oğan Erdoğan diyecek...

Sinan Oğan, "Özdağ'ın tarafsız kalacağı, sizin Erdoğan'ı destekleyeceğiniz doğru mu?" sorusuna da “Ne benim ne Ümit beyin kesinleşmiş bir kararı yok. Olsaydı birbirimizle paylaşırdık. Bu tür söylentilerin gerçekliği yok” cevabını verdi.