Evde bakım maaşı 22 Mayıs hangi illerde yattı güncel listede 46 il var

Hasta, yaşlı ya da engelli vatandaşlara evde bakan kişilere ödenen evde bakım maaşı bugün yani 22 Mayıs Pazartesi hangi illerde yattı sorusunun yanıtı belli oldu. 4. 337 lira olan evde bakım maaşları başta Antalya, Ordu, Osmaniye, Giresun olmak üzere toplam 46 ilde hesaplara yattı.

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Evde bakım maaşları hangi illerde yattı sorusu vatandaşın merak ettiği konulardan biri oldu. Evinde yaşlı, engelli ya da hasta vatandaşlara bakan kişilere ödenen evde bakım maaşı son zamla birlikte 4. 337 lira oldu. Evde bakım maaşları 22 mayıs pazartesi günü başta Çorum, Uşak, Kayseri, Yozgat, Düzce, Elazığ olmak üzere 46 ilde hesaplara yattı.

1- Hatay 2- Tokat 3- Aksaray 4- Antalya 5- Ordu 6- Osmaniye 7- Giresun 8- Kırşehir 9- Karabük 10- Kırklareli 11- Bursa 12- Samsun 13- Mersin 14- Denizli 15- Zonguldak 16- İstanbul 17- Malatya 18- Tekirdağ 19- Aydın 20- Konya 21- Bilecik 22- Manisa 23- Ankara 24- Sakarya 25- Eskişehir 26- Adıyaman 27- Çanakkale 28- Niğde 29- Balıkesir 30- Trabzon 31- Afyonkarahisar 32- Rize 33- Bolu 34- Isparta 35- Adana 36- Hakkari 37- Van 38- İzmir 39- Diyarbakır 40- Iğdır 41-Çorum 42- Uşak 43- Kayseri 44- Yozgat 45- Düzce 46- Elazığ

Evde bakım maaşı yattı mı nasıl sorgulanır?

e-Devlet'in "Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama" sayfasından evde bakım aylığı sorgulanabiliyor. Sisteme kayıtlı olan vatandaşlar, şifreleri ve T.C kimlik numaralarıyla sorgulama işlemini gerçekleştirebiliyor. Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama özelliği Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı sekmesinin altında bulunur.

SMS ile sorgulama nasıl yapılır?

Maaşlarını Ziraat Katılım Bankası aracılığı ile alanlar, cep telefonlarının mesaj bölümüne BAKIYE yazıp, 4747'e sms atarak sorgulayabilirsiniz

Kimler evde bakım maaşı alır?

Bu yardımdan yararlanmak için de en az yüzde 50 engelli ve ağır engelli olunması ve Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı il müdürlüklerindeki bakım hizmetleri değerlendirme heyeti tarafından bakıma ihtiyacı olan kişinin engelli olduğunun tespit edilmesi gerekiyor. Sağlık kurulu raporunda mutlaka ‘ağır engelli’ ibaresinin yer alması gerekiyor. Yüzde 50’den daha düşük engelli olanlara ise evde bakım maaşı ödenmiyor.

Bu yardımdan hane içindeki kişi başına düşen ortalama aylık geliri, asgari ücretin aylık net tutarının üçte ikisinden daha az olan kişiler yararlanabiliyor.

Bu konuda son yapılan değişikliklerle de üvey akrabalar da evde bakım parası alabiliyor. Yine yapılan değişiklikle engelli oranına bakılmaksızın, 18 yaşının altındaki çocuklar için engelli sağlık raporunda ‘özel koşul ya da çok özel koşul gerektirir’ ibaresi yer alıyorsa, engelli yakını evde bakım yardımından faydalanabilir.

18 yaşının üstündekiler içinse, raporda ‘tam bağımlı’ ifadesi yer alıyorsa, yine engelli yakını yardım alabiliyor.