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50 şehirde bekçi alımı yapılacak? İŞKUR'a kimler bekçi alımı için müracaat edebilecek ne zaman başlıyor

50 şehirde bekçi alımı yapılacak? İŞKUR'a kimler bekçi alımı için müracaat edebilecek ne zaman başlıyor

Türkiye İş Kurumu tarafından duyurulan bekçi alımı ile ilgili detaylar netleşti. Alım yapılacak kadrolar KPSS şartı ile alınacak. Adayların bu şarta uygun olmaları gerekiyor. En az lise mezunu olan adaylar başvuru yapabilirler.

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Başvuru yapanların Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmaları, herhangi bir sağlık problemi olmaması, siyasi parti üyeliği bulunmaması ve kamu haklarından mahrum olmamaları gerekiyor. Ayrıca, bekçi alımı için belirlenen 50 farklı şehirde ikamet etme şartı da bulunuyor.

KPSS şartı aranacak

Bekçi alımı için en önemli şartlardan biri olan KPSS, Kamu Personeli Seçme Sınavı'nın kısaltmasıdır. Bu sınavla meslek lisansı, önlisans ve lisans düzeyinde eğitim almış adaylar, kamuda çeşitli pozisyonlara yerleştirilmek üzere tercihlerini yaparlar. Bekçilik gibi birçok kamu işi de KPSS puanına göre yapılan yerleştirmelerle gerçekleştirilir.

50 farklı şehirde bekçi alımı

Türkiye İş Kurumu tarafından yapılan bekçi alımı duyurusu ile 50 farklı şehirde alım yapılacağı açıklandı. Bu şehirler arasında İstanbul, Ankara, İzmir gibi büyükşehirler de yer alıyor. Bekçi alımı için belirlenen şehirler arasında Konya, Aksaray, Mersin, Hatay, Aydın, Kastamonu, Edirne, Çorum, Şanlıurfa, Afyonkarahisar, Antalya, Çanakkale, Antep, Manisa, Sakarya, Balıkesir, Kırklareli, Zonguldak, Bursa, Kayseri, Gaziantep, Kocaeli ve Eskişehir bulunuyor.

Bekçi alımına başvuru nasıl yapılacak?

Bekçi alımı için başvurular Türkiye İş Kurumu'nun şubelerinden veya resmi internet sitesinden yapılabilecek. Adayların başvuru sırasında istenen belgeleri eksiksiz ve doğru şekilde sunmaları gerekiyor. Başvuru yapan adayların gerekli şartları sağlaması durumunda, alım sürecinde değerlendirilmeye hak kazanacaklar.

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