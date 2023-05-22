Dolar tarihi rekor kırdı ilk kez 20 liranın üzerine çıktı! 22 Mayıs 2023 dolar kuru ne kadar daha da artar mı?

Türkiye 28 Mayıs'taki cumhurbaşkanlığı seçimi ikinci tur oylamasına hazırlanırken doların ateşe çıktı. Dolar bankalararası piyasada tarihinde ilk kez 20 Türk Lirası'nı aşarak tarihi rekorunu kırdı. 22 Mayıs 2023 dolar ne kadar? Euro ne kadar? Dolar daha da artacak mı? Uzmanlar ne diyor?

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19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı tatiliyle birlikte 3 gündür kapalı olan piyasalar yeni hafta rekor kırarak başladı. 28 Mayıs 2023 günü yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı seçimi ikinci tur oylaması öncesi son işlem haftasına başladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın CNN canlı yayınında faizi daha da düşürmeye devam edeceğini açıklaması sonrası başlayan yeni haftada dolar yükselişe geçti. Merkez Bankası'nın gelen büyük tepki üzerine nakit avans kısıtlaması kararından geri adım atmasına rağmen Dolar/TL tarihinde ilk kez 20 Türk lirası seviyesinin üzerine çıktı.

Dolar tarihi rekorunu kırdı...

Erdoğan’ın faiz açıklaması sonrası, Perşembe günkü Merkez Bankası toplantısından yine faiz indirimi kararı çıkabileceği beklentisi, doların ateşini çıkardı. Buna bir de hafta sonu yapılacak olan ikinci tur oylama eklenince piyasalarda tedirginlik arttı. Dolar, pazar günkü seçim öncesi yeni haftaya 20 seviyesini aşıp rekor kırarak başladı.

Euro da 22 lirayı ayarak rekor kırdı

Bir ara yüzde 4,3 yükselişle 20,6588’ TL'ye kar çıkan dolar, daha sonra düşmeye başladı ve 19,82 Türk lirası seviyesine geldi. Aynı saatlerde yılın başından beri 21 TL seviyesinin üzerinde seyreden euro da, bugün tarihi rekorunu tazeledi. Sabah erken saatlerde 22,2751 seviyesini gören euro/TL, ilk kez 22 TL'yi aşmış oldu. Euro da 21.45 TL seviyesinde dengelendi.

Cumhurbaşkanı, CNN'de neler söyledi?

“Faiz sebep, enflasyon neticedir” tezini yineleyen Erdoğan, “Şimdi faiz yüzde 8,5’te ve enflasyon da düşüyor, daha da düşecek. Enflasyon bu ülkede kesinlikle faizle beraber inerek halkımın çok daha rahat edebileceği bir konuma gelecek. Bunu bir ekonomist olarak konuşuyorum, yani hayali değil. Eğer böyle bir durum olmamış olsa zaten bu inmezdi” dedi.

ABD ve Avrupa’da faiz artışlarına karşın enflasyonun yükseldiğini söyleyen Erdoğan, program sunucusuna yönelik olarak, “Biz neticeyi alacağız. Seçim sonrası bunun düştüğünü, bu neticeyi aldığımızı göreceksin. Beni takip et” ifadelerini kullandı.

Öte yandan Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası 19 Mayıs günü kredi kartı nakit avans düzenlemesi konusunda geri adım attı. Kredi kartlarında makro ihtiyati tedbir uygulaması kaldırıldı. Nakit avans çekiminde menkul kıymet tesisi şartı uygulanmayacak.