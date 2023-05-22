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Savcı Sayan'ın eşi Gülşah Sayan ne iş yapıyor, kimdir? Gülşah Sayan kaç yaşında?

Savcı Sayan'ın eşi Gülşah Sayan ne iş yapıyor, kimdir? Gülşah Sayan kaç yaşında?

AK Parti İzmir milletvekili adayı olan Savcı Sayan geçtiğimiz gün Aydın'da kalp krizi geçirmişti. Son sağlık durumu iyi olan Savcı Sayan'ın özel hayatı da merak edildi. 52 yaşında olan Savcı Sayan 2012 yılında Gülşah Sayan ile evlendi. Bu evlilikten bir çocuğu oldu. Peki Gülşah Sayan ne iş yapar, kaç yaşında? Gülşah Sayan kimdir?

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AK Parti'den İzmir'de milletvekili adayı olan Savcı Sayan, seçim çalışmaları sırasında fenalaştı ve kalp krizi geçirdiği ortaya çıktı. Bu gelişmenin ardından eski Ağrı Belediye Başkanı da olan Savcı Sayan'ın hayatı merak konusu oldu. Siyasete CHP sıralarında giren Savcı Sayan, 23 kardeşi var, kendisi de ailede 12. çocuk. Savcı Sayan aslen Ağrı Tutaklı ve 52 yaşında. Savcı Sayan'ın eşi ise Gülşah Sayan'dır.

Bir çocuk annesi olan Gülşah Sayan AK Parti Kadın teşkilatlarında görev alıyor, sık sık yardım kampanyaları düzenleyen ve ihtiyaç sahiplerine ulaştıran Gülşah Sayan'ın yaşı hakkında bir bilgi bulunmuyor. 

Savcı Sayan kimdir?

1971 yılında Ağrı’nın Tutak ilçesinde dünyaya gelen Savcı Sayan’ın 23 kardeşi vardır. 24 çocuklu ailenin 12. çocuğu olan Savcı Sayan, üniversiteyi İktisadi ve İdari Bilimler Fakultesi'nde tamamlamasının ardından Pedagojik Formasyon alarak eğitimini tamamlamış ve bazı okullarda öğretmenlik yapmıştır.

Siyasete CHP çatısı altından başlayan Savcı Sayan 1996-2000 yılları arasında İl ve ilçe gençlik kollarında MYK üyeliği gerçekleştirdi.

12 Eylül darbe sürecinde kapatılan CHP Gençlik Kolları'nın 1996 yılında yeniden aktifleştirilmesinde pay sahibi olan Sayan, Ağrı'da CHP il ve ilçe başkanlıklarında bulundu.

Doğu ve Güney Doğu Anadolu yörelerinde Töre cinayetleri, Kadınların Eğitimleri konularında çeşitleri çalışmaları mevcuttur. Bazı Sivil Toplum Kuruluşlarına üyedir.

Siyasete küçük yaşta CHP teşkilatlarında başlayan 52 yaşındaki Savcı Sayan, 2015 yılına kadar da CHP saflarında kalmıştı. 

Baykal döneminde CHP'nin MYK üyesi olan Savcı Sayan, Kemal Kılıçdaroğlu döneminde ise bu koltuğunu bırakmıştı.

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