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Kara yollarında durum

Kara yollarında durum

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.

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Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Kuzey Marmara Otoyolu'nun D-100 Akyazı-TEM Akyazı kavşakları 1-5. kilometrelerinde bakım ve onarım çalışması yapılıyor. Bu nedenle otoyolun İstanbul yönünde bant aktarmasına gidilerek, ulaşım diğer istikametten iki yönlü sürdürülüyor.

Karşıyaka-Bornova-Çanakkale yolunun 0-1. kilometrelerindeki (Çanakkale istikameti) onarım çalışması sebebiyle Karşıyaka dönüş yolu trafiğe kapatıldı. Söz konusu kesimde sürücüler Mustafa Kemal Mahallesi ve Örnekköy-Çanakkale istikametine yönlendiriliyor.

Bergama çevre yolunun 3-11. kilometrelerinde muhtelif kesimlerdeki yapım çalışmaları dolayısıyla sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.

Kızılcahamam-Kahramankazan-Ankara yolunun 39-42. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle Kahramankazan-Ankara istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşım diğer istikametten iki yönlü ve kontrollü devam ediyor.

Akşehir-Yunak yolunun 62-67. kilometrelerindeki yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.

Çan-Yenice-Balya yolunun 22-27. kilometrelerinde üstyapı çalışmaları dolayısıyla ulaşıma kontrollü izin veriliyor.

Osmancık-Merzifon yolunun 13-17. kilometrelerindeki bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sürdürülüyor.

Antalya-Alanya yolunun 78-132. kilometrelerinde asfalt onarım, Kangal-Sincan ayrımı-Divriği yolunun 28-29. kilometrelerinde üstyapı çalışmaları sebebiyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri önem taşıyor.

Trabzon-Rize yolunun 9-32. kilometrelerindeki Şana, Falkoz, Yanbolu, Araklı, Karadere ve Çavuşlu köprülerinde derz onarım çalışması dolayısıyla bölünmüş yolun her iki yönünde ulaşım tek şeritten kontrollü sağlanıyor.

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