Kara yollarında durum

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.Abone ol
Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Kuzey Marmara Otoyolu'nun D-100 Akyazı-TEM Akyazı kavşakları 1-5. kilometrelerinde bakım ve onarım çalışması yapılıyor. Bu nedenle otoyolun İstanbul yönünde bant aktarmasına gidilerek, ulaşım diğer istikametten iki yönlü sürdürülüyor.
Karşıyaka-Bornova-Çanakkale yolunun 0-1. kilometrelerindeki (Çanakkale istikameti) onarım çalışması sebebiyle Karşıyaka dönüş yolu trafiğe kapatıldı. Söz konusu kesimde sürücüler Mustafa Kemal Mahallesi ve Örnekköy-Çanakkale istikametine yönlendiriliyor.
Bergama çevre yolunun 3-11. kilometrelerinde muhtelif kesimlerdeki yapım çalışmaları dolayısıyla sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.
Kızılcahamam-Kahramankazan-Ankara yolunun 39-42. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle Kahramankazan-Ankara istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşım diğer istikametten iki yönlü ve kontrollü devam ediyor.
Akşehir-Yunak yolunun 62-67. kilometrelerindeki yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.
Çan-Yenice-Balya yolunun 22-27. kilometrelerinde üstyapı çalışmaları dolayısıyla ulaşıma kontrollü izin veriliyor.
Osmancık-Merzifon yolunun 13-17. kilometrelerindeki bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sürdürülüyor.
Antalya-Alanya yolunun 78-132. kilometrelerinde asfalt onarım, Kangal-Sincan ayrımı-Divriği yolunun 28-29. kilometrelerinde üstyapı çalışmaları sebebiyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri önem taşıyor.
Trabzon-Rize yolunun 9-32. kilometrelerindeki Şana, Falkoz, Yanbolu, Araklı, Karadere ve Çavuşlu köprülerinde derz onarım çalışması dolayısıyla bölünmüş yolun her iki yönünde ulaşım tek şeritten kontrollü sağlanıyor.