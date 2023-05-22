Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 28 Mayıs mesajı! "Rekor bir oy alarak tamamlayacağız"

Cumhurbaşkanı Erdoğan sosyal medya hesabından yeni bir paylaşımda bulundu. 28 Mayıs seçimiyle ilgili paylaşımında Erdoğan, "İnşallah 28 Mayıs’ı aziz milletimizin irade ve desteğiyle, rekor bir oy alarak tamamlayacağız." dedi.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan 28 Mayıs'ta gerçekleşecek seçime yönelik, sosyal medyadan bir paylaşım daha geldi. Erdoğan, seçmenlerin sandığa gitmeden önce kendilerine 5 soru sormalarını istirham etti. Sorularla muhalefete ve ikinci turdaki rakibi Kemal Kılıçdaroğlu'na yüklendiği anlaşılan Erdoğan, "Seçimden önce bedava ev vadedip sonrasında depremzedelerimizi misafir oldukları yerlerden atmaya kalkanlara itibar edilir mi?" diye sordu.

Milletin Meclis çoğunluğunu Cumhur İttifakı'na vererek iradesini beyan ettiğini ifade eden Erdoğan, 'rekor oy' iddiasını sürdürdü. Erdoğan, "İnşallah 28 Mayıs’ı aziz milletimizin irade ve desteğiyle, rekor bir oy alarak tamamlayacağız" dedi.

Erdoğan'ın paylaşımı şöyle:

"28 Mayıs'ta sandığa giderek tercihte bulunacak tüm kardeşlerimden, şu soruları kendilerine samimiyetle sormalarını istirham ediyorum. Seçimden önce bedava ev vadedip sonrasında depremzedelerimizi misafir oldukları yerlerden atmaya kalkanlara itibar edilir mi?

Ne bürokratik ne de siyasi hayatında ülkeye hiçbir hayrı dokunmayan bir şahıstan bu millete fayda gelir mi? 17-25 Aralık darbe girişiminde FETÖ’cülerle iş tuttuğunu bizzat kendi ağzıyla itiraf eden birine güven olur mu? Meydanlarda 6-8 Ekim olaylarının azmettiricilerini cezaevinden salma sözü verenlerin bölücü örgütle mücadele etmesi beklenebilir mi?

"Dün ak dediğine bugün kara diyen..."

Rakiplerini tasfiye etmek için şantaj, tehdit, baskı, kaset kumpası dâhil her yolu meşru görenlerin siyasi ahlakına güvenilir mi? Dün ak dediğine bugün kara diyen, dün söylediğini bugün inkâr eden, adı “çarkçıya” çıkmış birine elbette güvenilmez, evlatlarımızın geleceği emanet edilmez.

Milletimiz, 14 Mayıs’ta Meclis çoğunluğunu 323 milletvekiliyle Cumhur İttifakı'na vererek aslında iradesini beyan etti. Cumhurbaşkanlığında da %49,5 oy oranıyla 27 milyonu aşkın vatandaşımız şahsımıza teveccüh gösterdi. İnşallah 28 Mayıs’ı aziz milletimizin irade ve desteğiyle, rekor bir oy alarak tamamlayacağız."