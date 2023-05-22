Bir kadında '3G'ye baktığını söyledi! Fedon: Hepsi bana tecavüz etti

Ben ada çocuğuyum, mevsim ayırmam kendimi bildim bileli canım ne zaman isterse denize girerim. Ailemden böyle gördüm. Yeşilçam’ın efsane karakter oyuncusu Nubar Terziyan dayım olur. Özellikle o dört mevsim sudaydı. Yaz kış denize girerdi ama hava olsun diye değil.