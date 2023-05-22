Bir kadında '3G'ye baktığını söyledi! Fedon: Hepsi bana tecavüz etti
Taverna müziğinin tanınan ismi Fedon, katıldığı programda hayatıyla ilgili açıklamalarda bulundu.
Hayatının büyük bir kısmını Bodrum'da geçiren 81 yaşındaki şarkıcı Fedon, her yıl olduğu gibi bu yıl da denizle buluşmasını sosyal medya hesabı üzerinden paylaşmıştı.
Geçtiğimiz haftalarda denize atladığı anları takipçileriyle paylaşan Fedon, "Ve Fedon denize düştü." ifadelerini kullandı. Ünlü şarkıcının paylaşımı kısa sürede takipçilerinden yoğun ilgi gördü.
Fedon, gazeteci Sibel Arna’nın "Ne olursan ol rahat ol" adlı YouTube programına konuk oldu. Şu açıklamaları yaptı:
Ben ada çocuğuyum, mevsim ayırmam kendimi bildim bileli canım ne zaman isterse denize girerim. Ailemden böyle gördüm. Yeşilçam’ın efsane karakter oyuncusu Nubar Terziyan dayım olur. Özellikle o dört mevsim sudaydı. Yaz kış denize girerdi ama hava olsun diye değil.