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Heat, son NBA finalisti Celtics karşısında 3-0 öne geçti

Heat, son NBA finalisti Celtics karşısında 3-0 öne geçti

- Heat, 8. sıradan gelip 25 sayıdan fazla farkla bir play-off galibiyeti alan ilk NBA takımı oldu

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Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Boston Celtics'i 128-102 yenen Miami Heat, Doğu Konferansı final serisinde durumu 3-0'a getirdi.

Play-in turnuvası sonucu Doğu Konferansı'nda 8. sıradan play-off'lara yükselen Heat, normal sezonu 2. sırada bitiren Celtics'i üçüncü maçta da mağlup etti.

Heat, 8. sıradan gelip 25 sayıdan fazla farkla bir play-off galibiyeti alan ilk NBA kulübü olarak kayıtlara geçti.

Ev sahibi Heat'te yüzde 78,6 saha içi isabetiyle 29 sayı kaydeden Gabe Vincent, sahanın en skoreri oldu. Duncan Robinson 22 sayı, Jimmy Butler 16 sayı, 8 ribaunt, 6 asist üretti.

Geçen sezonun finalisti Celtics'te Jayson Tatum 14 sayı, 10 ribaunt, Jaylen Brown ise 12 sayı, 6 ribauntla mücadeleyi tamamladı.

Heat, yine sahasında oynanacak 4. karşılaşmayı da kazanırsa adını NBA Finalleri'ne yazdıracak.

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