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CHP'li Eren Erdem ile yazar Levent Gültekin birbirine girdi bu şarlatana inanmayın

CHP'li Eren Erdem ile yazar Levent Gültekin birbirine girdi bu şarlatana inanmayın

Yazar Levent Gültekin'in Erdoğan kazanırsa daha yumuşak bir yönetim sergileyeceğini düşünüyorum” sözleri CHP'lileri çılgına çevirdi. Kendisine hakaret nedeniyle dava açan Gültekin'i yaylım ateşine tutan CHP'li eski milletvekili Eren Erdem, "Buna maaş ödeyen muhalifler utansın, ki utandıracağım! Namus sözüdür!" dedi.

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14 Mayıs seçim seçim sonuçları muhalif cephede depreme yol açtı. Erdoğan'ın ilk turu açık ara önde tamamlaması sonrası muhalif isimler birbirine girdi.

Kılıçdaroğlu'nun adaylığına öteden itirazıyla bilinen yazar Levent Gültekin, Youtube kanalında "Erdoğan kazanırsa nasıl olur? sorusuna “daha yumuşak bir yönetim sergileyeceğini düşünüyorum” diye cevap verince eleştiri oklarını üzerine çekti. Gültekin, AK Parti'ye yanaşmakla suçlandı.

CHP'li eski milletvekili Eren Erdem, çok sert sözlerle Gültekin'i eleştirdi. Gültekin de Erdem'e dava açtı.  

"İftiralara inanıp inanmamak size kalmış"

Gültekin kendisine yönelik eleştirilere sosyal medya hesabından yanıt verdi.

"Gençler bu şarlatana inanmayın"

Ancak Erdem'in öfkesi sürüyor. Son olarak Twitter hesabından çok sayıda tweet atarak Gültekin hakkında hakaret dolu tweetler paylaştı:

"Bu soytarıyı adam ettiniz başımıza"

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