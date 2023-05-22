Ümit Özdağ kaç yaşında, aslen nereli? Babası Muzaffer Özdağ kimdir, ne zaman öldü?

Ata İttifakı'nın bileşeni Zafer Partisi'nin genel başkanı Ümit Özdağ son günlerin en çok konuşulan isimlerinde biri oldu. 2. turda kimi destekleyeceklerini açıklayacak olan Ümit Özdağ'ın hayatı da merak ediliyor. 62 yaşında olan Ümit Özdağ Japonya-Tokyo doğumlu aslen Dağıstan-Kumuk kökenli. Burçin Özdağ ile evli olan Ümit Özdağ'ın Alp Özdağ adında bir oğlu var.

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Zafer Partisi'nin Genel Başkanı olan Ümit Özdağ, yaptığı son açıklamalar ile gündem oldu. Sinan Oğan ile birleşerek ATA İttifakını kuran Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ bugün saat 17.00'de 2. turda kimi destekleyecek açıklayacak. Siyasetin renkli simalarından olan ve bir dönem MHP saflarında olan Ümit Özdağ Japonya-Tokyo doğumlu. Babası Muzaffet Özdağ asker olan Ümit Özdağ'ın kökeni ise Dağıstan-Kumuk. Burçin Özdağ ile evli olan Ümit Özdağ'ın Alp Özdağ adında bir oğlu var.

Babası Muzaffer Özdağ kimdi, ne zaman öldü?

Muzaffer Özdağ, aslen Dağıstan-Kumuk kökenli Türk asker ve siyasetçi. İlk ve ortaöğrenimini Gaziantep'te tamamladı. 1950 yılında Kuleli Askerî Lisesinden, 1952 yılında Harp Okulundan piyade asteğmen rütbesiyle devre birincisi olarak mezun oldu

Siyasi kariyerine MHP ile başlayan ve daha sonralarında İYİ Parti'de görev alan Ümit Özdağ, İYİ Parti'den istifa ettikten sonra Zafer Partisi'nin kuruculuğunda yer aldı.

62 yaşında olan Ümit özdağ Burçin Özdağ ile evli ve Alp Özdağ adında bir oğlu var.

Ümit Özdağ kimdir?

3 Mart 1961 yılında Japonya'nın Tokyo kentinde dünyaya gelen Ümit Özdağ, aslen ana vatanı Dağıstan olan Kumuk Türklerindendir. Daha sonra MHP Kadın Kollarının ilk genel başkanlığını yapacak olan Gönül Özdağ ve Millî Birlik Komitesi üyesi olarak 27 Mayıs darbesine katılan kurmay yüzbaşı Muzaffer Özdağ'ın oğlu olarak 3 Mart 1961'de doğdu. Millî Birlik Komitesi içinde Alparslan Türkeş ile birlikte hareket eden babasının, 13 Kasım 1960'ta Japonya'ya hükûmet müşaviri olarak gönderilmesi nedeniyle Tokyo'da dünyaya geldi.

Münih Üniversitesi ve Gazi Üniversitesi'nden mezun olduktan sonra uzun yıllar üniversitelerde ders verdi. 1993 yılında doçent, 2001 yılında profesör oldu. 1999'da Avrasya Stratejik Araştırmalar Merkezi'ni, 2003'te Diyanet Araştırmaları Merkezi'ni, 2006'da ise 21. Yüzyıl Türkiye Enstitüsü'nü kurdu. Bu düşünce kuruluşlarında yaptığı çalışmalarla ve yayınlarla Türk dış politikasına katkıda bulundu. Hâlen 21. Yüzyıl Türkiye Enstitüsü Yönetim Kurulu Başkanlığını yapmaktadır.

Lisans eğitimini Münih Ludwig Maximilian Üniversitesinin siyasal bilgiler, felsefe ve iktisat fakültelerinde tamamlamış ve yüksek lisans çalışmasını Türkiye'de planlı kalkınma ve Devlet Planlama Teşkilatı üzerine hazırlamıştır.

Akademik kariyeri: 1986 yılında Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinde araştırma görevlisi olarak çalışmaya başlamıştır. 1990 senesinde "Atatürk ve İnönü Döneminde ordu-siyaset ilişkileri" konulu çalışması ile siyaset bilimi doktoru olmuştur. 1993 yılında "Menderes Döneminde ordu-siyaset ilişkileri ve 27 Mayıs Askeri Hareketi" konulu tezi ile siyasal teori doçenti unvanını aldı.

1994 yılında Avrasya Dosyası adlı üç aylık uluslararası ilişkiler ve stratejik araştırmalar dergisini çıkarmaya başladı ve editörlüğünü yaptı. 1980'lerin sonundan itibaren terörizm ve etnik sorunlar konularında araştırmalar yaptı. 1995 senesinde Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile bu bölgelerdeki illerinden göç alan illerde sosyopolitik içerikli saha araştırmaları yaptı.

1997-1998 senelerinde ABD'de Baltimore'da Towson Üniversitesi'nde küreselleşme, Avrasya'da etnik sorunlar konularında araştırmalar yapmış ve aynı konularda ders verdi. 1999 yılında Avrasya Stratejik Araştırmalar Merkezini (ASAM) kurdu. 2000 yılında ASAM'a bağlı olarak çalışan Ermeni Araştırmaları Enstitüsü'nü kurdu. ASAM'ın 2004 senesine kadar başkanlığını ve yönetim kurulu başkanlığını yürüttü. 2001 yılında profesör oldu. 2005'te Gazi Üniversitesi'nden ayrıldı.

Siyasi kariyeri

Milliyetçi Hareket Partisi: 2006 yılında yapılan 8. Olağan Kongresi öncesinde Devlet Bahçeli'ye karşı genel başkanlığa aday olduğunu açıklayan Ümit Özdağ, kongreden iki gün önce MHP yönetiminden ihraç edilmiştir. 2010 yılında mahkeme kararı ile tekrar MHP üyesi oldu. MHP'deki siyasi kariyeri 20 Ekim 2016 tarihinde MHP Genel Merkezi tarafından parti tüzüğünün bazı maddelerini ihlal ettiği gerekçesi ile kesin ihraç talebiyle Merkez Disiplin Kurulu'na sevk edildi. 15 Kasım 2016 tarihinde de partiden ihraç edildi.

İyi Parti

2017 yılında İYİ Parti'ye katıldı ve kurulunda yer aldı. Ümit Özdağ, Strateji, İletişim, Propaganda ve Tanıtımdan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı oldu. 2018 Türkiye genel seçimlerinde, İYİ Parti'den İstanbul milletvekili seçildi. 2020 tarihinde ise girdiği tartışma sonucu partiden ihraç edildi. Bir yıl sonra mahkeme emriyle ihraç kararı iptal edildi ve 2 ay sonra İYİ Parti'den istifa ettiğini açıkladı.

Zafer Partisi

2021 yılında Özdağ, parti kurma çalışmalarına başladı ve Ayyıldız Hareketi'ni başlattıktan sonra, yeni partisini 26 Ağustos'ta kuracağını açıkladı. 26 Ağustos 2021 tarihinden itibaren de kurucusu olduğu Zafer Partisi Genel Başkanlığı görevini yürütmektedir.