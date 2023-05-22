Merve Dizdar, Türkiye'ye dönüşte uçağa alınmadı

Yönetmen Nuri Bilge Ceylan'ın 'Kuru Otlar Üstüne' filminin kadrosunda yer alan Merve Dizdar, Fransa'da düzenlenen Cannes Film Festivali'ne filmin gösterimi için gitmişti. Ancak Dizdar, Türkiye'ye dönüşte uçağa alınmayınca sosyal medyadan sitem etti.

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76’ncı Cannes Film Festivali’nin beşinci gününde Nuri Bilge Ceylan’ın ‘Kuru Otlar Üstüne’ filmi dünya prömiyerini yaptı. Filmin prömiyerine Nuri Bilge Ceylan ve Ebru Ceylan’ın yanı sıra oyuncular; Deniz Celiloğlu, Merve Dizdar, Musab Ekici, Ece Bağcı, Cengiz Bozkurt, Münir Can Cindoruk, Elif Ürse, Erdem Şenocak, Elit Andaç Çam ve Nalan Kuruçim de katıldı.

Filmin gösteriminin bitmesinin ardından yapım 11 dakika boyunca ayakta alkışlandı ve oyuncular duygusal anlar yaşadı.

Başarısıyla gündem olan Merve Dizdar, Fransa’dan Türkiye’ye dönüşte ise uçağa alınmayınca Instagram hesabından sitem etti.

"Bu nasıl açıklanır?"

Dizdar, “Sete yetişmek üzere Cannes Film Festivali’nden ayrılıp 2 saat önce Nice havalimanına geldim. 24 saattir check in yapmaya çalıştığım uçak overbooked (çifte rezervasyon) olduğu için uçağa alınmadım. Yarın sabah setim var ve uçamadım… Bu durumda olan 4 kişi daha var. Bu nasıl açıklanır?” ifadelerini kullandı.