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Beşiktaş ilk kez 6 maçlık seri yakaladı

Beşiktaş ilk kez 6 maçlık seri yakaladı

Beşiktaş, Adana Demirspor galibiyeti ile bu sezon ilk kez 6 maçlık galibiyet serisi yakaladı.

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Spor Toto Süper Lig’in 35. haftasında deplasmanda karşılaştığı Adana Demirspor’u 4-1 mağlup eden Beşiktaş, bu sezon Süper Lig’de ilk defa 6 maçlık galibiyet serisi elde etti. Siyah-beyazlılar, Hatayspor (hükmen), Ümraniyespor, Galatasaray, Antalyaspor, Gaziantepspor (hükmen) ve Adana Demirspor karşılaşmalarında 3 puan elde ederek, son 6 müsabakadan 18 puan elde etti.

Spor Toto Süper Lig’in 36. haftasını BAY geçecek olan Şenol Güneş’in öğrencileri, 37. haftada deplasmanda Kasımpaşa, son haftada ise evinde Konyaspor’la karşılaşacak.

Omar Colley, cezalı duruma düştü

Beşiktaş’ın devre arasında kadrosuna kattığı savunma oyuncusu Omar Colley, Adana Demirspor karşılaşmasının 53. dakikasında sarı kart görerek cezalı duruma düştü. Gambiyalı stoper, Süper Lig’in 37. haftasında Kasımpaşa müsabakasında forma giyemeyecek.

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