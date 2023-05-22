Seçim sonrası rezil olamayanların en başta gideni! Ahmet Hakan o ismi açıkladı

Ahmet Hakan 14 Mayıs seçim tahminlerinde çuvallayan anket şirketi KONDA'nın sahibi Bekir Ağırdır'ı sert sözlerle eleştirdi. Seçim sonrası 'bilge kral' edasıyla analizlerine devam etmekle eleştirdiği Ağırdır'ın rezil olamayanların en başta gideni olduğunu yazdı.

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14 Mayıs seçimlerinde kaybedenlerin başında anket şirketleri geldi. Pek çok araştırma şirketi yanlış tahminleriyle kamuoyunu yanlış bir beklentiye soktu.

O firmaların başında da Bekir Ağırdır'ın sahibi olduğu KONDA oldu. KONDA, son anketinde Kılıçdaroğlu'nun yüzde 49,3 Erdoğan'ın yüzde 43.7 oy alacağını tahmin etti.

Bekir Ağırdır'ın seçim sonrası hiçbir şey olmamışcasına analizlerine kaldığı yerden devam etmesi tartışma konusu oldu. Eleştiri oklarının hedefindeki Ağırdır, Hürriyet Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan'ın hedefindeydi.

"Bu adamın sizi kandırmasına daha fazla izin vermeyin lütfen"

"Rezil olamayanların en başta gideni: Bekir Ağırdır" başlıklı yazısında yazar, “TÜRKİYE’de her şey olursun ama rezil olamazsın” sözünün örneğinin Bekir Ağırdır olduğunu savundu.

Birinci tur öncesi söylediklerinin hiçbirisinin tutmadığını yazan Hakan, "Özeleştiri olmadığı gibi, sanki “bilge kral” gibi çıkmış, hâlâ analiz kasmaya, tahmin yapmaya devam ediyor." ifadelerine yer verdi.

Ağırdır'ın seçim sonrası analizlerinden kesitler paylaşan Hakan, yazısında eleştirilerini birbiri ardına sıraları:

"Söylediği yeni şeylerden biri şu:

“Hâlâ her şey mümkündür. Erdoğan’ın fark atması da Kemal Bey’in fark atması da mümkün.”

Şuna bak şuna!

Erdoğan fark atarsa “Bildim” diyecek, Kılıçdaroğlu fark atarsa yine “Bildim” diyecek.

Yani sonuçta asla kaybetmiş olmayacak.

Uyanıklığı görüyor musunuz?

Bu uyanıklıkla nasıl oldu da Kemal Bey’den birkaç milletvekilliği kapamadı, anlamış değilim.

Söylediği şeylerden biri de şu:

“Kemal Kılıçdaroğlu, yüzde 45’le Ecevit ve İnönü dahil CHP tarihinin en yüksek genel başkanlık oyuna ulaşmış. Bu aslında Kemal Bey’in kişisel başarısı.”

Hadi ya? Gerçekten mi?

Koskoca İYİ Parti’nin oyu nerede? HDP’nin Diyarbakır’dan Van’a yağdırdığı milyonlarca oy nerede? Babacan, Davutoğlu nerede? Hadi Gültekin Bey’i saymayalım, Saadet nerede?

Ecevit, yüzde 40’ları HDP oylarıyla mı aştı kardeşim? Ecevit yüzde 40’ları aşarken yanında İYİ Parti gibi bir parti mi vardı? Saadet’le ittifak mı yaptı Ecevit? Davutoğlu, Babacan türü adamlara prim verdi mi Ecevit?

Neyse... Neyse... Uzatmak istemiyorum. Sadece muhalefeti destekleyen vatandaşlarımıza şunu söylemek istiyorum:

Bu adamın sizi kandırmasına daha fazla izin vermeyin lütfen."

Ahmet Hakan'ın yazısının tamamı