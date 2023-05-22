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Isparta'da av tüfeğiyle şakalaşmanın sonu ölüm oldu!

Isparta'da av tüfeğiyle şakalaşmanın sonu ölüm oldu!

Isparta’nın Eğirdir ilçesinde av tüfeği ile şakalaşırken kaza ile vurulan genç hayatını kaybetti.

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Olay, dün akşam saat 22.00 sıralarında Isparta’nın Eğirdir ilçesi Tepeli köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 4 arkadaş Tepeli köyünde Mantarhanede bulundukları sırada, R.C.A. elindeki av tüfeğini arkadaşları Emirhan Kahraman, M.Ö. ve B.Y’ye doğrulttu. Av tüfeğinin ateş almasıyla Emirhan kahraman (17) hayatını kaybetti.

İhbar üzerine olay yerine Jandarma ve sağlık ekipleri gönderildi. Ağır yaralanan Sağlık Meslek Lisesi 11. Sınıf öğrencisi Emirhan Kahraman (17) yapılan tüm müdahalelere rağmen, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. M.Ö. ve B.Y.’nin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

R.C.A. jandarma tarafından gözaltına alınırken, Cumhuriyet Savcılığı olayla ilgili inceleme başlattı.

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