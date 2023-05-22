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Karabük'te uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 2 zanlı tutuklandı

Karabük'te uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 2 zanlı tutuklandı

Karabük'te düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

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Karabük'te düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Şirinevler Mahallesi'nde "tefecilik" suçundan hakkında yakalama kararı bulunan E.S'nin (43) evine operasyon düzenlendi.

Şüphelinin üzerinde ve evindeki aramada ruhsatsız tabanca, 48 fişek, 0,4 gram sentetik uyuşturucu, 0,8 gram kubar esrar, uyuşturucu kullanma aparatı, 34 sentetik ecza hapı ele geçirildi.

100 Yıl Mahallesi'nde uyuşturucu madde bulundurduğu bilgisi alınan R.E'nin (34) de iş yerinde ve evinde arama yapıldı.

Aramada 27,9 gram sentetik uyuşturucu, ruhsatsız tabanca, 154 tabanca fişeği, ruhsatsız av tüfeği, 67 adet 50 liralık sahte banknot ele geçirildi.

Gözaltına alınan zanlılar, jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.

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