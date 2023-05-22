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Galatasaray'a Nelsson piyangosu: İki ingiliz kulübü peşine düştü!

Galatasaray'a Nelsson piyangosu: İki ingiliz kulübü peşine düştü!

Süper Lig devlerinden Galatasaray sezonu şampiyon tamamlamaya çok yakın. Cimbom'da bir yandan ise gelecek sezon takımdan gidecek oyuncular büyük merak konusu haline geldi. Sarı kırmızılılarda bu sezon sergilediği performansla dikkatleri üzerine çeken Nelsson için ise İngilizler devreye girdi. İşte detaylar...

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Spor Toto Süper Lig'de topladığı 79 puanla şampiyonluk yolunda çok önemli bir adım atan Galatasaray'da forma giyen futbolculara Avrupa kulüpleri ilgi göstermeye devam ediyor. Sarı-Kırmızılı takımda teknik direktör Okan Buruk'un vazgeçilmezlerinden biri olan Victor Nelsson, transferde İngiliz kulüplerinin radarına girdi.

Ada'dan iki kulüp talip oldu

24 yaşındaki Danimarkalı stopere İngiltere'den Burnley ile Brighton kulüpleri yakından ilgi gösteriyor. Nelsson'un bazı maçlarını da izleyen iki kulübün, sezon sonunda Cimbom'un kapısını çalmak için hazırlandığı ortaya çıktı. Nelsson'un, Galatasaray ile sözleşmesi 30 Haziran 2026'ya kadar devam ediyor. Sarı-Kırmızılı futbolcunun geleceğiyle ilgili son karar sezon sonu itibarıyla verilecek.

Cazip bir teklif bekleniyor

Teknik direktör Okan Buruk ile yönetim arasında yapılacak toplantıda Victor Nelsson'un da geleceği şekillenecek. Buruk'un, Nelsson'un ilk etapta kalmasını istediği ancak gelecek cazip bir teklife de onay vereceği belirtildi. Bu sezon Galatasaray'da 32 maçta 1 gol atan Nelsson'un satışı halinde yönetimin, 20 milyon euro bedelin üzerinde bir gelir hedeflediği öğrenildi. Nelsson'un tek taraflı serbest kalma bedeli ise 25 milyon euro olarak belirlenmişti.

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