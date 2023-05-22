Ümit Özdağ ikinci tur kararını erteledi! Bugün AK Parti ile görüşüp yarın açıklayacak
Cumhurbaşkanı seçiminin ikinci turuna bir hafta kala Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, kararını verdi. Özdağ, Cumhurbaşkanı seçimlerinin ikinci turuna ilişkin partisinin kararını yarın açıklayacağını duyurdu.Abone ol
Dün dağıldığı resmen açıklanan ATA İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan'ın bugün 'ikinci tur' kararını açıklaması beklenirken, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'dan son dakika yeni bir açıklama geldi. Özdağ yarın sabah saatlerinde destekleyecekleri adayı kendisinin açıklayacaklarını belirtti.
Sinan Oğan bugün kararını açıklıyor
28 Mayıs'ta Cumhur İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Recep Tayyip Erdoğan ile Millet İttifakı'nın adayı Kemal Kılıçdaroğlu arasında geçecek ikinci tur seçim yarışı öncesi gözler Sinan Oğan'a çevrildi. Oğan, bugün saat 17.00'de yapacağı basın açıklamasıyla ikinci tura ilişkin kararını açıklayacağını duyurmuştu.
Bugün Kurtulmuş'la görüme yarın açıklama
Sinan Oğan'ın ardından kararını açıklaması beklenen Ümit Özdağ, son dakika açıklamayla kararını Salı günü duyuracağını bildirdi. Ümit Özdağ, bugün AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş ile görüşecek. Talebin AK Parti'den geldiğini belirten Özdağ, Kurtulmuş ve arkadaşlarını Zafer partisi Genel Merkezi'nde ağırlayacak.