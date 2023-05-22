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Altınordu'dan acı veda! 9 yıl sonra 1. Lig’e veda etti

Altınordu'dan acı veda! 9 yıl sonra 1. Lig’e veda etti

İzmir'in köklü kulüplerinden Altınordu, 2013-2014 sezonunda yükseldiği Spor Toto 1. Lig’e tam 9 yıl aradan sonra veda etti.

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Spor Toto 1. Lig’in 38. haftasında Çaykur Rizespor’a konuk olan Altınordu, golsüz eşitlikle giden karşılaşmanın 31. dakikasında Kürşad Sürmeli’nin kırmızı kart görmesiyle 10 kişi kaldı. Müsabakanın kalan bölümünde gol sesi çıkmayınca İzmir temsilcisi, rakiplerin de puan ve puanlar almasıyla Spor Toto 1. Lig’e veda etti. Böylece kırmızı-lacivertliler, 2013-2014 sezonunda yükseldiği ligden tam 9 yıl sonra düştü.

Teknik adam değişiklikleri de çare olmadı

Altınordu sezona teknik direktör Ufuk Kahraman yönetiminde başlamış, daha sonra Kahraman ile yolları ayırıp takımın başına Gökhan Ünal getirmişti. Ünal’la da umduğunu bulamayan İzmir temsilcisi, 7 maçlık serüvenden sonra teknik direktörlük görevi için Hasan Özer’le anlaştı. Özer’le de son 5 maçta galibiyet alınamayınca ve rakiplerin de sonuçlarının ardından İzmir temsilcisi küme düşen taraf oldu.

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