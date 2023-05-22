BIST 4.477
DOLAR 19,83
EURO 21,47
ALTIN 1.260,02
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Yaz aylarının kabusu KKKA nedeniyle yılın ilk ölümü gerçekleşti

Yaz aylarının kabusu KKKA nedeniyle yılın ilk ölümü gerçekleşti

SİVAS'ta vücuduna kene yapışması sonrası Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığı şüphesiyle tedavi gören kişi öldü.

Abone ol

Edinilen bilgiye göre, 13 Mayıs tarihinde Sivas’ın Şarkışla ilçesine bağlı Küçükyüreğil köyünde hayvan otlatan İ.B’nin vücuduna kene yapıştı. İ.B keneyi kendi imkanlarıyla çıkarttı.

İ.B bir süre sonra rahatsızlandı. Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Hastanesinde KKKA şüphesiyle tedavi altına alındı.

Bir süre yoğun bakım servisinde tedavi gören İ.B yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak vefat etti.

ÖNCEKİ HABERLER
LC Waikiki, "Hızlı Kasa" uygulamasını yaygınlaştırıyor
LC Waikiki, "Hızlı Kasa" uygulamasını yaygınlaştırıyor
DNA testi yaptırdıklarına pişman oldular: Çocuğun babası farklı biri çıktı
DNA testi yaptırdıklarına pişman oldular: Çocuğun babası farklı biri çıktı
İnstagram çöktü mü ne zaman düzelir 22 Mayıs instagram akış hatası
İnstagram çöktü mü ne zaman düzelir 22 Mayıs instagram akış hatası
Ümit Özdağ ikinci tur kararını erteledi! Bugün AK Parti ile görüşüp yarın açıklayacak
Ümit Özdağ ikinci tur kararını erteledi! Bugün AK Parti ile görüşüp yarın açıklayacak
Isparta'da av tüfeğiyle şakalaşmanın sonu ölüm oldu!
Isparta'da av tüfeğiyle şakalaşmanın sonu ölüm oldu!
Galatasaray'a Nelsson piyangosu: İki ingiliz kulübü peşine düştü!
Galatasaray'a Nelsson piyangosu: İki ingiliz kulübü peşine düştü!
Karabük'te uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 2 zanlı tutuklandı
Karabük'te uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 2 zanlı tutuklandı
Burçin Özdağ aslen nereli, kaç yaşında? Ümit Özdağ'ın eşi ne iş yapıyor?
Burçin Özdağ aslen nereli, kaç yaşında? Ümit Özdağ'ın eşi ne iş yapıyor?
Yerli kahve markası Espressolab dünyaya açılıyor
Yerli kahve markası Espressolab dünyaya açılıyor
Nisan ayında kurulan şirket sayısı yüzde 14,7 azaldı
Nisan ayında kurulan şirket sayısı yüzde 14,7 azaldı
Seçim sonrası rezil olamayanların en başta gideni! Ahmet Hakan o ismi açıkladı
Seçim sonrası rezil olamayanların en başta gideni! Ahmet Hakan o ismi açıkladı
Beşiktaş ilk kez 6 maçlık seri yakaladı
Beşiktaş ilk kez 6 maçlık seri yakaladı