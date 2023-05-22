Müşahit nasıl olunur parti üyesi olmak gerekir mi, nereye başvuru yapılır?

Türkiye 28 Mayıs pazar günü 2. tur seçimler için yeniden sandık başına gidecek. Cumhurbaşkanının netleşeceği bu seçimde müşahit olmak isteyen vatandaşlar araştırmalara başladı. Resmi bir görevli değil gönüllü olan sandık müşahitleri kura ile belirlenir ve hiç bir ücret almazlar. Peki nasıl müşahit olunur, nereye başvurmak gerekir?

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Türkiye nefesini tuttu 2. kez sandık başına gidecek ve 28 Mayıs'ta oyunu kullanacak. Cumhurbaşkanının belli olacağı 2. tur seçimlerimde görev almak isteyen, sandık müşahiti olmak isteyen birçok vatandaş araştırma yapıyor. Tamamen gönüllük esasına dayanan müşahitlik bir tür seçim gözlemcisi demektir. Oyları, sayımı ve sayımların bilgisayar ortamına aktarılmasında gözlemcilik, denetmencilik yaparlar. Resmi bir görev olmayan müşahitlik ayrılca kura seçimi ile belirlenir. Seçimlerde partilerin müşahitleri olanlara seçim ücreti de ödenmez.

Peki, "Müşahit ne demek? Sandık müşahidi nasıl olunur, para alır mı, görevleri nelerdir?" İşte sandık müşahitleri hakkında tüm merak edilenler...

Müşahit ne demek, ne yapar?

14 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Milletvekili Genel Seçimi'nde sandıklarda güvenliği sağlamak içinse müşahitler görev alacak. Sandık güvenliğini sağlamak ve gerekli oy kullanma işlemlerini takip etmek için görev alacak müşahitlik için başvurular önümüzdeki günlerde alınacak.

Müşahit (gözlemci) sandık kurulunun oluşturulması, oy kullanma, tasnif ve tutanakların tutulması işlemlerini takip eder, gerektiği yerlerde itiraz eder.

Müşahitler, siyasi partilerin ve bağımsız adayların belirleyip İlçe Seçim Kurulu’na sundukları liste üzerinden kura ile belirlenirler.

Kura sırasına göre, önce asıl ardından da yedek üyeler belirlenir. Parti üyesi olmayan vatandaşların müşahit olabilmeleri için bağımsız platformlar tarafından da faaliyetler yürütülmekle birlikte, gönüllü müşahitlerin seçim günü görev yapabilmeleri için bir siyasi parti onaylı "Müşahit Görev Belgesi"ne sahip olmaları gerekir.

Müşahitler para alır mı?

Müşahitlik resmi bir görev değildir ve tamamen gönüllülük esasına dayalıdır.

Bir partinin gönüllü bir görevlisi olan müşahitler para almazlar.

Nasıl müşahit olunur?

Müşahitler, siyasi partilerin ve bağımsız adayların belirleyip İlçe Seçim Kurulu'na sundukları liste üzerinden kura ile belirlenirler.

Kura sırasına göre, önce asıl ardından da yedek üyeler belirlenir.

Parti üyesi olmayan vatandaşların müşahit olabilmeleri için bağımsız platformlar tarafından da faaliyetler yürütülmekle birlikte, gönüllü müşahitlerin seçim günü görev yapabilmeleri için bir siyasi parti onaylı "Müşahit Görev Belgesi"ne sahip olmaları gerekir.