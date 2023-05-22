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İngiltere'nin silah ihracatı 2022'de 8,5 milyar sterlinle rekor seviyeye ulaştı

İngiltere'nin silah ihracatı 2022'de 8,5 milyar sterlinle rekor seviyeye ulaştı

Katar, 2,7 milyar sterlinle İngiltere'nin geçen yıl en fazla silah ihraç ettiği ülke oldu

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İngiltere'nin silah ihracatı, 2022'de bir önceki yıla göre iki katına çıktı ve 8,5 milyar sterlinle rekor kırdı.

Silah ticaretinin ortadan kaldırılması için çalışan İngiltere merkezli organizasyon Silah Ticaretine Karşı Kampanya'nın analizine göre, İngiltere'nin silah ihracatı, iki yıllık düşüşün ardından 2022'de yükselişe geçti.

Silah satışları, en yaygın ihraç edilen ve satış verileri açıklanan tür olan tek bireysel ihracat lisansları (SIEL) kapsamında hesaplandı.

Buna göre, geçen yıl ülkenin silah ihracatı 8,5 milyar sterlinle bu alandaki verilerin açıklanmaya başladığı 2000'lerin başından beri görülen en yüksek seviyeye ulaştı. Geçen yıl silah ihracatı, 2021'e göre iki katına çıktı.

İngiltere'nin en büyük silah ihracat destinasyonu 2,7 milyar sterlinle Katar oldu. Katar'a silah ihracatının 2,4 milyar sterlinini, ilki Ağustos 2022'de teslim edilen Typhoon tipi savaş uçağı ihracatı oluşturdu.

Katar'ı, 1,1 milyar sterlinle Suudi Arabistan ve 860 milyon sterlinle ABD izledi. İngiltere'nin geçen yıl Türkiye'ye silah ihracatı 424 milyon sterlin, Ukrayna'ya ise 401 milyon sterlin olarak hesaplandı.

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