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Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer duyurdu! Okulların kapanacağı tarih belli oldu

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer duyurdu! Okulların kapanacağı tarih belli oldu

Milli Eğitim Bakanı Mahmut özer, okulların kapanacağı tarihe ilişkin açıklamada bulundu. Bakan Özer, "16 Haziran'da okullar kapanıyor, uzatma yapmadık" dedi.

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Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, okulların 16 Haziran tarihinde kapanacağını duyurdu. Özer, "16 Haziran'da okullar kapanıyor uzatma yapmadık. 1 Ağustos-1 Eylül arasında deprem bölgesinde telafi eğitimi olacak. Her şeyimizi hazırladık. 2023-2024 eğitim öğretim dönemine başlarken 1 aylık daha telafi eğitimi yapacağız. Yani deprem bölgesinde 2 ay telafi eğitimi yapacağız. Öğrenciler illa eğitim aldıkları lokasyonda değil istedikleri ilde bu eğitimi alabilecek." diye konuştu.

29 Mayıs'ta okullar tatil mi?

Bakan Özer ayrıca "28 Mayıs'ta ikinci tur seçimleri olacak, 29 Mayıs'ta okullarımızı tatil edeceğiz. Öğrencilerimiz izinli olacak, öğretmenlerimiz idari izinli sayılacak." açıklamasında bulundu.

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