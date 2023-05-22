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Blackstone, merkezi Belçika'da bulunan Uluslararası Gemoloji Enstitüsü'nü aldı

Blackstone, merkezi Belçika'da bulunan Uluslararası Gemoloji Enstitüsü'nü aldı

Merkezi ABD'de bulunan yatırım yönetim şirketi Blackstone, merkezi Belçika'da olan elmas sertifikasyon kurumu Uluslararası Gemoloji Enstitüsü'nü, Çin merkezli Fosun ve şirketin kurucu ailesinden satın aldı.

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Blackstone, Belçika'nın Anvers şehri merkezli olan ve 10 ülkede faaliyet gösteren Uluslararası Gemoloji Enstitüsü'nün tamamını satın aldığını açıkladı.

Açıklamada, enstitünün, Çin merkezli Fosun'a bağlı bir şirket ile kurucu aile üyesi Roland Lorie'den satın alındığı belirtildi.

Uluslararası Gemoloji Enstitüsü'nün, 1975 yılında Anvers'te kurulduğu anımsatılan açıklamada, enstitünün 29 laboratuvar ve 18 gemoloji okuluyla elmas, değerli taşlar ve mücevherlerin bağımsız sertifikasyonunda lider konumda olduğu kaydedildi.

Uluslararası basına göre, Blackstone, enstitüyü yaklaşık 530 milyon dolara satın aldı.

Satın alma öncesinde enstitünün yüzde 80'i Çinli şirketin, yüzde 20'si de kurucu ailenin kontrolünde bulunuyordu.

Blackstone, 1 trilyon dolara yakın bir kaynakla dünyanın en büyük yatırım şirketleri arasında yer alıyor.

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